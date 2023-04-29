Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе 29 апреля 2023 года: что известно на данный момент

Пожар произошел ранним утром 29 апреля в результате атаки украинских дронов. Фото: Tg-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Ранним утром 29 апреля в Севастополе произошел пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта. Причиной стала атака украинских беспилотников - два дрона попали в резервуары в топливом. На место незамедлительно прибыли сотрудники всех экстренных служб города, а возглавил оперативный штаб губернатор Михаил Развожаев.

Рассказываем, что на данный момент известно об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе 29 апреля 2023 года.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СЕВАСТОПОЛЕ 29 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Возгорание топливные резервуаров произошло около 4 часов утра 29 апреля 2023 года. Именно тогда жители Севастополя начали сообщать о случившемся в соцсетях. Жители микрорайона Казачья Бухта услышали громкие звуки, после чего увидели задымление в районе улицы Братьев Марганари.

На ситуацию оперативно отреагировал губернатор. В 5 часов утра Михаил Развожаев сообщил о том, что возгорание произошло из-за атаки украинских БПЛА. На место незамедлительно выехали спецслужбы и сотрудники оперативных ведомств, а пожару был присвоен самый высокий - четвертый - ранг сложности.

Фото: Tg-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА В СЕВАСТОПОЛЕ 29 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Как сразу сообщил Михаил Развожаев, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Позже по данным экстренных служб стало известно, что она может доходить до двух тысяч.

На место возгорания с раннего утра 29 апреля прибыли 18 пожарных расчетов и 60 огнеборцев, а позже их количество увеличилось. По данным на 13:00 па месте работают более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники. Кроме того, задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги.

Фото: Tg-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ БПЛА В СЕВАСТОПОЛЕ 29 АПРЕЛЯ

В результате атаки беспилотников на нефтехранилище в Севастополе были повреждены четыре цистерны. Остальные удалось «отрезать» от огня. Как отметил Михаил Развожаев, пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя.

- Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции, - рассказал губернатор.

К счастью, удалось избежать и жертв. В результате ЧП никто не пострадал.

КОГДА ПОТУШАТ ПОЖАР В СЕВАСТОПОЛЕ 29 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Открытое горение к 12:30 было ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории. Ориентировочно расчетное время тушения - 18:00.

Фото: Tg-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

ЧТО ПРОИЗОШЛО В КРЫМУ 29 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Параллельно с событиями в Севастополе, украинские дроны пытались атаковать и объекты в Крыму. К счастью, планы киевского режима не были осуществлены.

- В небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель республики попросил граждан соблюдать спокойствие - ситуация находится под контролем.

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