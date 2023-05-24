В Крыму национализировали квартиру Зеленского

В собственность республики переходят квартира жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте
Фото: Александра Тимощенко
В Крыму в собственность республики переходят квартира жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте и принадлежавшее запрещенному в РФ экстремистскому «меджлису»* здание в Симферополе. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
– В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису», а также квартира Елены Зеленской в Ялте, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Квартира жены Зеленского расположена в в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия
Фото: Александра Тимощенко
На крыше есть бассейн
Фото: Александра Тимощенко
До пляжа здесь – рукой подать, а в 150 метрах за парком красуется знаменитый Ливадийский дворец
Фото: Александра Тимощенко
В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.
В феврале Константинов сообщил, что под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.
*«Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ экстремистская организация
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