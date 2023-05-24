В Крыму национализировали квартиру Зеленского

В собственность республики переходят квартира жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте Фото: Александра Тимощенко

В Крыму в собственность республики переходят квартира жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте и принадлежавшее запрещенному в РФ экстремистскому «меджлису»* здание в Симферополе. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису», а также квартира Елены Зеленской в Ялте, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Квартира жены Зеленского расположена в в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия Фото: Александра Тимощенко

На крыше есть бассейн Фото: Александра Тимощенко

До пляжа здесь – рукой подать, а в 150 метрах за парком красуется знаменитый Ливадийский дворец Фото: Александра Тимощенко

В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

В феврале Константинов сообщил, что под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

*«Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ экстремистская организация

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нельзя ни продать, ни сдать в аренду: что известно о квартире Зеленского в Крыму

Элитный пентхаус планируют отдать многодетным семьям (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)