В Крыму пустят с молотка имущество экс-президента Украины Порошенко

О каком именно имуществе Порошенко идет речь, не сообщается Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В Крыму выставят на торги попавшее под национализацию имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

– По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. <...> Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. <...> Там и [бывшего вице-премьера Украины Арсения] Яценюка есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей, – сказал он.

О каком именно имуществе Порошенко идет речь, Аксенов не уточнил.

Напомним в украинские годы Петру Порошенко принадлежал Севастопольский морской завод. В 2015 году предприятие было национализировано, а в 2018 году передано в федеральную собственность.

В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

С осени под национализацию попало около 750 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка, квартира президента Украины Владимира Зеленского. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

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