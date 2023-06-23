Не было шанса выжить на Украине: годовалого малыша из Энергодара с врожденным пороком сердца готовят к новой операции

Маму Артемке заменила его родная тетя Наталья Фото: Ирина ГЕРЦ

Малыш Артем из Энергодара, за трагичной историей которого уже почти год следят жители Крыма и Запорожской области, имеет все шансы на здоровое и счастливое будущее. После третьей операции на сердце мальчик заметно окреп. О состоянии ребенка рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Напомним, Артемка появился на свет 3 июля 2022 года с врожденным пороком сердца. О том, что у малыша серьезные проблемы со здоровьем, его мама Ирина узнала еще будучи беременной. Пытаясь спасти ребенка, женщина без денег и документов приехала в Крым из Энергодара - на тот момент в запорожском городе не было необходимого медицинского оборудования. Сразу после рождения Артему сделали серьезную операцию, а всего их требовалось несколько. К сожалению, в борьбе за спасение сына она позабыла о своем здоровье - Ирина страдала от онкологии. Победить рак женщине не удалось. В ноябре прошлого года мама Артема скончалась от рака.

Борьбу за малыша продолжила родная сестра Ирины Наталья - женщина не без трудностей оформила опекунство над мальчиком. С самого начала трагедии помогает семье из Запорожской области крымский волонтер - учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. Для Артемки и Натальи она стала уже родным человеком.

Помогает семье мальчика крымский волонтер Валерия Петрусевич. Фото: Валерия Петрусевич

НЕ ЗАМЕЧАЛИ ПРОБЛЕМ

Как ранее рассказывала «Комсомолка», малыш уже пережил несколько серьезных операций на сердце. Как надеялась семья Артемки, третья стала бы финальной. Проводить ее было решено в Краснодаре - это ближайший к Энергодару город, где имеется необходимое для такого вмешательства оборудование. Однако ситуация оказалась сложнее, и третья операция не решила всех проблем. Но это уже важный шаг к здоровому будущему Артема.

- Когда Артемка был в животе у мамы, никакой СВО еще не было. Но на обследованиях в Запорожской области врачи не заметили ни проблем со здоровьем мамы - рака, который на тот момент точно активно развивался в организме, и не мог быть не замечен на УЗИ, ни тем более отклонений у ребенка. На Украине у Артема, по сути, не было шанса выжить, - говорит Валерия Петрусевич.

Сейчас Артемка чувствует себя хорошо. Фото: Валерия Петрусевич

ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Артем - настоящий боец, несмотря на то, что ему нет еще и года. Малыш стойко перенес все и достаточно быстро восстановился.

- Теперь несколько месяцев он будет жить без ограничений, как обычные детки, а осенью нам предстоит четвертая и, надеюсь, финальная операция на сердце, - отмечает крымский волонтер.

Стоит отметить, что к помощи семье Артема присоединились и другие неравнодушные крымчане, например, волонтеры движения «Неравнодушные добровольцы России». Ведь малышу, который вместе с семьей живет в Энергодаре, по-прежнему необходимы регулярные осмотры крымских и краснодарских врачей.

Семья Артема живет в Энергодаре, а на обследования к врачам необходимо ездить в Краснодар. Фото: Валерия Петрусевич

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