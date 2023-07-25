Алена Свиридова ловит креветки, а Жигунов - снимает кино: звезды российского шоубиза облюбовали летний Крым

Надежда Бабкина называет Крым своим местом силы. Фото: Tg-канал Надежды Бабкиной

Несмотря на трудности с логистикой, отечественный бомонд предпочитает Крым. В заслуженный отпуск ушли большинство звезд отечественного шоу-бизнеса. Летний тур завершен, гастроли на осень расписаны, самое время расслабиться и окунуться в прохладные воды морей-океанов. Одни знаменитости для отдыха выбирают исключительно заграничные курорты, другие - не изменяют родным берегам.

«РАЙСКИЙ САД» АЛЕНЫ СВИРИДОВОЙ В КЕРЧИ

Алена Свиридова предпочитает активный отдых в Керчи. Фото: alenasviridova

Уже много лет, из года в год, отдыхать в Крым приезжает «бедная овечка» и «розовый фламинго» российской эстрады Алена Свиридова. У певицы домик в поселке под Керчью, доставшийся от бабушки. Родные пенаты и жить и творить помогают, поэтому здесь у артистки есть все для полноценного отдыха, как в детстве: небольшой сад, огород, просторная летняя кухня, где варится ароматное варенье из крымских плодов, коты и лодочный гараж советских лет, который певица прикупила совсем недавно.

- Приехала из города в райский сад, - призналась Алена Свиридова подписчикам в социальной сети.

Отдыхая в Крыму, певица наслаждается утренними пробежками и ранними заплывами, ездит в магазин на велосипеде, сама ловит креветок и жарит рыбу.

- Основная форма одежды на моей керченской даче – купальник. И, вопреки расхожему мнению, я не жарюсь на солнце. Заплывы у меня утром, до завтрака. В 10-00 я уже под навесом. Кожа дышит. Морской воздух…После купания в морской воде обливаюсь пресной водой из родника, он у нас прямо на причале, - раскрыла бьюти-секреты певица.

В августе Алена Свиридова даст «Концерт в родном городе». Певица по традиции разбавит отпуск трудовыми буднями и на этот раз выступит и перед керченской публикой.

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ СЕРГЕЯ ЖИГУНОВА В ЯЛТЕ

У Сергея Жигунова дача на Южном берегу Крыма. Фото: Виктория Ворожбит\Telegram

Треть времени проводит в Крыму Сергей Жигунов с супругой Викторией. У известного актера дача в Ялте, недалеко от «домика Чехова». Правда, о полноценном отдыхе говорить не приходится. Как признался Сергей Жигунов в интервью «Комсомолке», практически все его поездки в Крым сопряжены с работой.

- Если выходной выпадает в Крыму, предпочитаю проводить его дома, буду возиться в саду или поеду в какое-нибудь красивое место. Например, в Алуштинский заповедник, - рассказал Жигунов.

Как и у Алены Свиридовой, на столе у Сергея Жигунова в Крыму - блюда исключительно из местных продуктов. Это мясо, овощи и зелень. Семья любит домашние заготовки, поэтому при возможности делает запасы впрок. Правда, большая их часть расходится по друзьям.

- Особой популярностью у них пользуются домашняя тушенка, ферментированные оливки, соус ткемали и инжирное варенье с лимоном и коньяком, - рассказал Сергей Жигунов.

Сейчас продюсерский центр Сергея Жигунова снимает в Крыму приключенческий подростковый фильм. Причем съемочная группа Жигунова - единственная, кто этим летом работает на полуострове.

«НАШ КРЫМ» НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ

Надежда Бабкина на полуострове не только отдыхает, но и работает. Фото: Надежда Бабкина\Telegram

Надежда Бабкина, завершив фестиваль-марафон «Песни России» выступлениями в соседнем Краснодарском крае, не стала долго думать и поехала в Крым. Но, как и любому артисту, художественному руководителю ансамбля «Русская песня» непросто было отключиться от дел и настроиться на праздный отдых.

Поэтому Надежда Бабкина сначала выступила на фестивале «Алые паруса» в «Артеке», затем провела творческий вечер, а уже после позволила себе побыть настоящей отпускницей и отправилась на знаменитые лавандовые поля.

- Аромат здесь и правда божественный! – восхитилась певица.

Крым народная артистка называет местом силы, поэтому, несмотря на трудности с логистикой, не отказывается от поездок на полуостров.

- Вы знаете, как я люблю наш Крым. Побывав множество раз на полуострове, я продолжаю открывать его для себя, - написала Надежда Бабкина у себя в Telegram-канале.

«СКВОРЕЧНИК» МИТИ ФОМИНА В СЕВАСТОПОЛЕ

Митя Фомин - счастливый обладатель квартиры в Севастополе. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Многие звезды настолько полюбили Крым, что давно обзавелись здесь недвижимостью. Например, у звезды серила «Улицы разбитых фонарей» Сергея Селина квартира в Евпатории в районе знаменитого озера Мойнаки. А экс-солист группы HI-FI Митя Фомин прикупил жилье в Севастополе. Небольшую квартирку с видом на море музыкант называет «скворечником», в котором только недавно закончился ремонт.

- У меня красивейшая веранда с видом на море. Это была мечта моего детства. Я родился и вырос в Новосибирске, там длинные и красивые зимы. Но всегда хотелось тепла и моря. И Крым реализовал мою мечту, - рассказывал Фомин во время съемок нового шоу в Крыму в начале лета.

Телеведущий признался, что любит отдыхать в местах, где меньше людей и чище пляжи. Вдохновение в Крыму черпает в районе Качи, а также на южном берегу, в частности, в Симеизе.

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