В Крыму разыскивают попрошайку дельфина по кличке Артур

Дельфины афалины у Балаклавы. Фото: Виталий Гирагосов/VK

В бухте Балаклава Севастополя появилось много дельфинов, которые артистично клянчат кефаль и ставридку у рыбаков и туристов.

Артур. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Одного из китообразных актеров, который мастерски играет в формате «подайте бедняге на пропитание», взяли под контроль сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»:

- Этого неотразимо-привлекательного молодого человека мы назвали Артуром. Он - один из зарегистрированных дельфинов-попрошаек в Балаклаве.

Крымские исследователи детально объяснили, почему именно это млекопитающее требует особого внимания:

- Когда мы впервые увидели Артура, то сразу же заметили нездоровые звуки его дыхания, которое было поверхностным и постоянно сопровождалось влажными хрипами. Такое нам пока не встречалось даже среди выброшенных на берег дельфинов.

Да, миляга, слава богу, не запутан в рыболовных снастях и не покалечен, но у него очень серьезные проблемы с легкими, которые могут привести к плачевному итогу.

Исследователи Центра взяли анализы у нездорового китообразного. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские исследователи проявили чудеса изобретательности и ловкости, но умудрились собрать образцы выдохов хворого дельфина на цитологию и микробиологию и даже выловить кал, чтобы сделать анализы на наличие паразитов в организме.

В Центре на нового пациента собрали довольно обширное досье, включая фото и видео. Осталось только по результатам анализов установить диагноз и придумать, как же помочь хворому. Но Артур как в воду канул, что звучит вполне логично и естественно, если учитывать его дельфинью натуру – он перестал попадаться на глаза как команде Центра «Безмятежное Море», так и очевидцам.

- Отслеживание судьбы таких животных важно для наблюдения за течением их болезней в природе. Если вы повстречали дельфинов-попрошаек как в Балаклаве, так и в других частях крымского побережья, сделайте несколько видео и пришлите в любой мессенджер Центра по номеру +7 (978) 032-68-52, - просят местных жителей и гостей полуострова зоозащитники.

Дельфинов в попрошаек превращают рыбаки или владельцы экскурсионных катеров. Первые по доброте душевной угощают их ставридкой, а вторые, чтобы заработать деньги на туристах, готовых раскошелиться за возможность общения с дельфинами, в их естественной среде обитания.

Безобидное на первый взгляд занятие грозит китообразным увечьем или даже смертью - дельфины запутываются в рыболовных снастях, заглатывают крючки, или попадают под винт моторов лодок, яхт.

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