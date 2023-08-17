Избавился от страшного диагноза и впервые влюбился: как живет в приемной семье когда-то истощенный Сережа из крымского дома ребенка

Сережа быстро растет и успешно развивается. Фото: Ольга Крамная/VK

Жуткая история истощенного воспитанника дома ребенка «Елочка» в Симферополе шокировала многих. На дистрофичного Сережу было страшно смотреть - кожа да кости, плюс целый букет болячек и хворей.

Так выглядел мальчик, когда его забрали из дома ребенка. Фото: Ольга Крамная/VK

Появились даже комментарии, что мальчик похож на узника концлагеря, на что бурно отреагировал Минздрав Крыма.

«КАРЛИК» РАСТЕТ И НАБИРАЕТ ВЕС

В Москву ехали на поезде. Фото: Ольга Крамная/VK

И вот уже три года малыш окружен заботой и любовью приемной мамы.

- У нас отличная новость - Сережа подрос до 100 сантиметров! Когда забрала из дома ребенка, ему было почти два года. Вес был - 6100 грамм, рост - 74 сантиметра. В «Елочке» поставили диагноз - нанизм, карликовость, и сказали, что больше не вырастет, - рассказала приемная мама Ольга Крамная.

Мальчик успешно догоняет своих ровесников - прибавляет и в весе, и в росте, развивается и физически, и умственно.

- Организм Сережи усиленно трудится, чтобы исправить ошибки, допущенные в доме ребенка - компенсирует низкий рост, вес и сильную гипотрофию мышц, - отмечает крымчанка.

ПОЕХАЛИ В МОСКВУ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ

Решается и другая проблема: Сережа родился с расщелиной неба, но в «Елочке» заморачиваться не стали и кормили через зонд.

Целых два года понадобилось приемной маме, чтобы научить Сережу пользоваться ртом – откусывать, жевать, пить и глотать. Мальчик поначалу даже не различал вкуса еды, чтобы выбрать любимые и нелюбимые блюда. Оказывается простейшие навыки, которые есть у совсем крошечных детей, можно свести на нет, если создать для ребенка экстремальные условия.

Сережа перед операцией. Фото: Ольга Крамная/VK

На днях Сереже в Москве, в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, провели очередную операцию на небе, уже третью по счету.

Мальчик хорошо перенес операцию. Фото: Ольга Крамная/VK

Операция прошла. Снята повязка с твердого неба.

- Когда Сережа разрывался от плача в перевязочной, время остановилось, меня чуть инфаркт не хватил, - призналась Ольга Крамная. - Врачи говорят, что все хорошо, но расслабляться рано, окончательный результат будет виден через несколько недель. Главное теперь - хорошее питание, молитва и вера в силы организма.

В Москву повезли целый чемодан спецпитания. Фото: кадр видео Ольга Крамная/VK

После операции ребенка нужно кормить полноценным питанием в жидком виде, чтобы дать прижиться «заплатке» на небе. Поэтому Ольга Крамная из Симферополя в Москву привезла огромный чемоданище, в который положила свыше 60 бутылочек спецсмеси.

Сынишка ест и пьет отлично, даже набрал за эти дни мышечную массу. От маминого зоркого взгляда не ускользнул и романтический момент:

Сережа нашел себе подружку в Москве. Фото: Ольга Крамная/VK

- У Сережи появилась дама сердца - двухлетняя Анечка. Ух, как Сережа перед ней красуется!

ОЛЬГА КРАМНАЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ВОСПИТАНИКОВ «ЕЛОЧКИ»

Озорному, полному жизни мальчику в «Елочке» пророчили судьбу «овоща», который лежа в кроватке, будет тихо угасать. Только в 2022 году в этом детдоме похоронили 5 малышей.

- У Сережи от рождения всего один физический изъян - расщелина неба. Требовалось прооперировать в годовалом возрасте, но в «Елочке» мало того, что не решили эту задачу, так еще и едва не сгубили малыша - добавили уйму диагнозов и проблем, - считает Ольга Крамная. – Организм Сережи изо всех сил нагоняет украденные годы, а я ему лишь помогаю. Волнует меня судьба и других воспитанников дома ребенка «Елочка», которые по закону имеют право на условия жизни, приближенные к домашним, питание по индивидуальным потребностям, всестороннее развитие по индивидуальной программе и своевременное медицинское лечение, в том числе высокотехнологичное. И я всеми способами стараются добиться справедливости.

Напоминаем, что весной по собственному желанию ушел из «Елочки» главный врач.

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