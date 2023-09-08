ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму: задержан житель Севастополя

Житель Севастополя по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Севастополя, который готовил теракт на железной дороге в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

– На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок, – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, житель Севастополя 1978 года рождения по заданию украинской военной разведки собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ, а также готовил теракт на объекте ж/д транспорта. В оборудованном им тайнике хранилась самодельная бомба на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.

В начале августа ФСБ задержала диверсанта, который по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в Кореизе. В середине августа был задержан крымчанин, который передавал Украине сведения о перевозке грузов в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, в нескольких городских округах и районах Республики Крым и в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности. Кроме того, на территории восьми регионов России, в том числе в Крыму и Севастополе, действует средний уровень реагирования.

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