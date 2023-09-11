Родственница цапли Симы: в столице Крыма радуются возвращению длинноногой птицы

Серая цапля облюбовала Салгир в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симпатичную птицу с длинными ногами, которым позавидует любая топ модель, заметили на речке Салгир. Серое оперение птахи гармонично дополняет черный хохолок и белая грудка.

- Цапля Сима вернулась! – возликовали очевидцы.

- Памятник ожил, - решили те, кто любит мистику и верит в реинкарнацию.

Саму же виновницу переполоха совершенно не волновало мнение окружающих. Она не обращала внимания и на кряканье суетливых и шумных уток. Птичка, ловко перебирая длинными лапками, бродила по Салгиру в поисках еды.

Несмотря на то, что изящной фигурке серой цапли могут позавидовать многие, аппетит у нее отменный. Красотка ест все, что подает признаки жизни: рыб, лягушек и прочую живность красавица заглатывает живьем.

Осталось только найти ответ, что птаха делает в Симферополе и надолго ли заглянула в гости?

- Нет ничего необычного в появлении этой птицы на Салгире. Серая цапля находится в привычной естественной среде обитания. Скорее всего просто осенний пролет, а в Симферополь заглянула на обед - решила продегустировать местных лягушек и пескарей. Но не исключено, что может остаться на зимовку, - рассказал КП-Крым орнитолог, фотограф-анималист Дмитрий Журавлев.

Эксперт также отметил, что никакой личной трагедии у родственницы Симы нет – цапли часто встречаются по одиночке, для них это нормально.

Цапле Симе установили памятник на набережной Салгира, вблизи музыкального училища. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Знаменитая Сима, которую горожане считали символом и талисманом Симферополя исчезла в сентябре 2019 года. Птаху с насиженного места спугнуло масштабное благоустройство набережной Салгира. Городские власти, чтобы хоть как-то смягчить горечь утраты, спустя несколько месяцев установили памятник Симе, но арт-объект из железа не всем пришелся по душе.

Кстати, на Южном берегу Крыма установят памятник поющему псу Мухтару, который был визиткой набережной Ялты.

А вот набережную Ялты уже несколько лет украшаете кот из бронзы. Симферополь же облюбовал Йошкин кот.

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