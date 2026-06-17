Полотно панорамы серьезно пострадало. Фото: Музей обороны Севастополя

Панорама «Оборона Севастополя 1854 - 1855 годов» серьезно пострадала от вражеской атаки 10 июня. Сотрудники музея работают внутри здания - расчищают пожарища.

Зданию панорамы требуется ремонт. Фото: Музей обороны Севастополя

Как выглядит панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после вражеской атаки Фото: Музей обороны Севастополя

Часть полотна сгорела дотла. Фото: Музей обороны Севастополя

- Очень важно, чтобы в этом хаосе случайно не потерять, не упустить что-то ценное, поэтому мы благодарим волонтеров, которые хотят нам помочь, но пока преимущественно используем свои силы, - рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Сохранилось 13 сюжетных фрагментов полотна. Фото: Музей обороны Севастополя

Во время пожара 10 июня удалось вынести из здания десять больших фрагментов полотна размером примерно три на пять метров. Спасенное «законсервируют», затем намотают на валы и передадут реставраторам.

Фрагменты полотна вынесли из огня. Фото: Музей обороны Севастополя

Оборонительная башня Малахова кургана - фрагмент полотна. Фото: Музей обороны Севастополя

У полотна - настоящий севастопольский характер, и специалисты, разгребая завалы, нашли еще несколько кусков в относительно хорошей сохранности.

- Всего спасены 16 фрагментов полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854 - 1855 годов», 13 из них имеют сюжетную часть. Но это пока предварительные итоги: возможно, цифра вырастет - работы внутри панорамы еще не закончены, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе музея обороны Севастополя.

По мнению отдельных экспертов, потребуется полтора-два года, чтобы полностью восстановить панораму.

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