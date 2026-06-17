Панорама «Оборона Севастополя 1854 - 1855 годов» серьезно пострадала от вражеской атаки 10 июня. Сотрудники музея работают внутри здания - расчищают пожарища.
Фото: Музей обороны Севастополя
- Очень важно, чтобы в этом хаосе случайно не потерять, не упустить что-то ценное, поэтому мы благодарим волонтеров, которые хотят нам помочь, но пока преимущественно используем свои силы, - рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Во время пожара 10 июня удалось вынести из здания десять больших фрагментов полотна размером примерно три на пять метров. Спасенное «законсервируют», затем намотают на валы и передадут реставраторам.
У полотна - настоящий севастопольский характер, и специалисты, разгребая завалы, нашли еще несколько кусков в относительно хорошей сохранности.
- Всего спасены 16 фрагментов полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854 - 1855 годов», 13 из них имеют сюжетную часть. Но это пока предварительные итоги: возможно, цифра вырастет - работы внутри панорамы еще не закончены, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе музея обороны Севастополя.
По мнению отдельных экспертов, потребуется полтора-два года, чтобы полностью восстановить панораму.
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