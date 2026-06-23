Стены здания выдержали атаку БПЛА. Фото: Музей обороны Севастополя/MAX

Визитка Севастополя – панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – стала мишенью для вражеских БПЛА 10 июня. Пожар полыхал почти 30 часов - стены здания выстояли, внутри же огонь нанес серьезный ущерб. Панорама не сдалась – севастопольский характер проявил себя во всем величии. Все восстановят, нужно только время.

ПАРАДНЫЙ ВХОД УСТОЯЛ

Как выглядит панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после вражеской атаки Фото: Музей обороны Севастополя

– Для оценки последствий в город прибыл первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин, – сообщили в пресс-службе Минкульта.

Он вместе с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным побывал в знаменитом здании на Историческом бульваре.

Фасад, вопреки мрачным прогнозам, устоял. Стекла в дверях и окнах – в удовлетворительном состоянии. Все скульптурные композиции, которые стояли по периметру, – целы. Вестибюль и рабочие кабинеты на входе в здание для экскурсионного отдела огонь не тронул.

Мраморный пол внутри, витражное панно, латунные перила винтовой лестницы и та самая смотровая площадка, откуда зрители когда-то вглядывались в дым сражений на полотне Рубо не пострадали. Вопреки всему уцелел покрытый сусальным золотом кораблик, который установлен на шпиле здания. В солнечную погоду фигурка очень эффектно блестит, привлекая внимание ко всему зданию.

Бюст уцелел. Фото: Музей обороны Севастополя/MAX

Символично, что в вестибюле уцелел бюст самого Франца Рубо – талантливого художника, создателя панорамы. Он встретил проверяющих как верный часовой.

А ВОТ ВНУТРИ – СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГРОМ

Тяжелее всего пришлось так называемой «круговой галерее» – пространству, где хотели сделать новую экспозицию об истории города. Там частично обрушились перекрытия. Но капитальные каменные стены и перегородки выдержали удар.

Внутри многое сгорело. Фото: Музей обороны Севастополя/MAX

«Инженерка» пострадала сильно. От огромного зонта-рефлектора, который давал уникальный рассеянный свет для картины, остался только алюминиевый каркас. Светоотражающая ткань, увы, сгорела. Плюс, оплавились системы вентиляции, отопления и кабели видеонаблюдения.

Самая больная тема – знаменитое полотно. Значительные повреждения получил предметный план – нижний ярус с реальными предметами и макетами. Огонь уничтожил около 90 процентов живописного холста. Сотрудники музея сумели вынести 16 фрагментов, на 13 из которых прослеживается сюжетная линия.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – КРЫША

Крыше нужен капитальный ремонт. Фото: Музей обороны Севастополя/MAX

И теперь расставлены четкие приоритеты: первым долгом нужно привести в порядок кровлю: медные листы прожгла взрывчатка.

– Последующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания, – отметили в Минкульте РФ.

Фасад, к счастью, требует не очень много внимания – выстоял. И только на «третьем этапе» будут думать, как возрождать само художественное полотно, и кто станет подрядчиком. Эксперты же дают разные прогнозы по времени для восстановления – от полутора-двух лет до двенадцати.

– В настоящее время продолжается демонтаж крыши – пострадавшая от вражеской атаки конструкция убирается полностью. Как только работы будут закончены, появится информация, когда начнется восстановление кровли, и какие материалы будут использованы, – сообщили КП-Крым в пресс-службе Музея обороны Севастополя.

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