Список без вести пропавших в Крыму стал на одно имя короче. Закрыто дело Николая Белоусова из Железногорска Курской области.
НАШЛИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯЛТЫ
- Думали, что Николай попал в рабстве. Пять лет вглядывались в лица прохожих, а вдруг это он. И вот благодаря вашей публикации стало известно, что же произошло, - сообщила КП-Крым» сестра исчезнувшего.
Останки мужчины нашли этим летом в окрестностях Ялты, во время масштабных поисков 20-летнего студента.
Металлург из Железногорска Курской области отдыхал на Южном берегу Крыма и уже планировал вернуться домой, но 18 августа 2021 года поехал за билетами в Алушту и пропал.
Николай исчез. Чемодан с вещами остался в номере санатория. С собой металлург взял лишь банковские карты и мобильный телефон. Искали его и волонтеры, и полиция, но все без толку, не помогла и передача «Жди меня».
ПОСЛЕДНИЙ ПОКОЙ ОБРЕТЕТ НА РОДИНЕ
Для семьи это страшное, но все же облегчение. Вместо «без вести пропавший» теперь - «погибший». И это слово, как ни цинично, милосерднее, чем бесконечное «неизвестно».
- Мама плачет, но я ее успокаиваю: лучше так, чем неизвестность. Теперь можно будет прийти на кладбище, свечку в церкви за упокой поставить.
Сомнений в том, что нашли именно Николая, нет. Тело было настолько повреждено временем, что опознание стало возможным только благодаря генетической экспертизе.
- Экспертиза ДНК подтвердила, да и нашли не только останки, но его мобильный телефон и банковскую карту. Биллинг показал, что он из Алушты пешком добрался до Ялты.
Смерть не криминальная, скорее всего, здоровье подвело.
Похоронят Николая в эту субботу на родине, в Курской области. Проводить в последний путь придут друзья, родные, которые все эти годы надеялись на чудо.
Напоминаем, что на полуострове продолжаются поиски Ольги Савенко, Яны Иванченко и Халима Шайхутдинова из Севастополя. На Южном берегу Крыма до сих пор не нашли Елизавету Шафранскую и Маргариту Баранову, в Симферополе - Максима Гаха и Елену Годунову, в пригороде столицы Крыма - Андрея Рублева.
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