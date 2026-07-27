Без света ее нет: певица Слава отменила гастроли в Крыму из-за проблем с электричеством

Слава Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летняя афиша Крыма поначалу обещала быть сочной! Звездный поток, который во время отпусков традиционно следует за отдыхающими, грозился обрушиться на полуостров с невиданной силой - афиши пестрели на улицах и взрывали интернет. Но грянул обвал отмен. Первым отказался от гастролей автор-исполнитель Трофим. За ним следом на 2027 год перенесли выступления Shaman, Елена Ваенга, Владимир Винокур и Юрий Куклачев со своими знаменитыми кошками…

Шоу-программа «Слава», посвящена 25-летию артистки на сцене Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь же в этом списке - громкое имя Славы. Еще накануне на юбилейную гастрольную шоу-программу, посвященную 25-летию на сцене артистки Анастасии Сланевской, билеты уходили влет, и вдруг новость - концертов не будет. Ни в Феодосии, ни в Симферополе, ни в Севастополе, ни в Ялте.

- Организаторы не могут гарантировать нам бесперебойное обеспечение электричеством. Объяснили просто: нет света. В Крыму у нас должно было быть четыре выступления. Полностью отменили. Ни одного не будет. Но мы обязательно приедем, как только появится малейшая возможность, - сообщил КП-Крым администратор певицы.

Ну как тут не вспомнить тот самый крылатое выражение «Все! Кина не будет! Электричество кончилось!»

Но вопреки проблемам со светом, топливом и общей напряженной обстановке несколько артистов все-таки встретились с гостями и жителями полуострова. Исключением стали Акмаль, Алексей Горшенев и стендап-комик Маргарита Родина. Она примчалась в Симферополь не только ради шуток, но и по другому важному поводу - отметить 70-летие своей свекрови.

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