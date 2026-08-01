Севастополь Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

1 августа 2026 года для Крыма и Севастополя начался с ночной атаки ВСУ. Над Республикой Крым и еще 15 регионами, Азовским и Черным морями сбили 274 дрона. В Севастополе уничтожили вражеских 20 БПЛА.

Временно приостанавливалось движение на Крымском мосту. На полуострове не совсем простая ситуация с электричеством и топливом

Ночная атака БПЛА и работа ПВО в Севастополе

В ночь с 31 июля на 1 августа в Севастополе несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил, что силами ПВО и Черноморского флота было уничтожено 20 беспилотников. Наиболее интенсивные бои велись в районе мыса Фиолент и Северной стороны. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.

Погибла 60-летняя женщина Раненые: 79-летний мужчина с осколочными ранениями и 55-летняя женщина с ожогами.

Огонь уничтожил два частных дома и один автомобиль. Также повреждены 15 машин и три частных домовладения.

Ситуация на Крымском мосту 1 августа 2026 года: перекрытие, очереди и новые правила

Из-за ночной атаки ВСУ движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. К утру 1 августа проезд был восстановлен, очередь исчезла. Но время от времени небольшая автомобильная пробка к пунктам досмотра появляется - то со стороны Керчи сотня машин стоит, то со стороны Кубани.

Важное изменение для автомобилистов: с 4 августа 2026 года вводятся новые, более жесткие правила перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) через Крымский мост.

Разрешены только сертифицированные канистры из стали, алюминия или специального антистатического пластика. объемом не более 40 литров и заполнением максимум на 95 процентов, учитывая тепловое расширение.

На таре обязательно наличие маркировки «ГСМ», «Огнеопасно», а также знаков UN или пиктограммы с пламенем .

Ситуация со светом в Крыму и Севастополе 1 августа 2026 года

Ограничения электроснабжения действуют в отдельных районах Республики Крым. Отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах.

В «Севастопольэнерго» отметили, что сохраняется режим временного ограничения электроснабжения.

Для населения работают центры содействия, где можно бесплатно подзарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 1 августа 2026 года: дефицит, лимиты и цены

Топливный кризис на полуострове полностью не преодолен. Лимиты на продажу топлива в силе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 1 августа бензин появился в свободной продаже на 16 заправках сети «АТАН». В наличии марки АИ-92, АИ-95 и АИ-100.

В Крыму тоже есть в свободной продаже бензин. Региональный Минтопэнерго обновляет о наличии топлива на АЗС на интерактивной карте toplivo.rk.gov.ru.

Погода в Крыму и Севастополе 1 августа 2026 года

По данным Крымского гидрометцентра, 1 августа на полуострове установится жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха прогреется до +28…+32 градусов. В связи с высокой пожароопасностью МЧС призывает соблюдать меры безопасности в лесах.

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