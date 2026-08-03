На берегу Казачьей бухты в Севастополе с мая действует полевой лагерь. Здесь спасают жизни двум дельфинам: взрослому самцу Персею и малышке Персефоне, потерявшей маму. Оба находятся под пристальным вниманием ветеринарных врачей. К сожалению, Севе и Деметре не удалось помочь.
ХАРАКТЕР НЕ САХАР
Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk
- Наш Персей прослыл «крокодилом» и «акулой» за невероятно мощные хлопки челюстями, когда получает очередную порцию диетической рыбы, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Характер у него мужской - брутальный, но отсутствием аппетита не страдает и за три минуты проглатывает почти килограмм минтая. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и печенью дельфина не только лечат, но и держат на низкожировой легкоусвояемой диете.
Да, Персей уже, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, хорошо держится на воде и не тонет, но пока у него нет сил, чтобы нырять и плавать, как это делают абсолютно здоровые дельфины.
МАЛЫШКА ПЕРСЕФОНА
Сиротка Персефона потихоньку приходит в себя.
Малышка находится под круглосуточным наблюдением, ее кормят, поят и дают витамины. Белобочка, как и все дети, любит игры – пускает пузыри, устраивает догонялки с рыбной мелочью и как котенок трется об ноги людей.
Волонтеры, которые помогают нянчиться с этими необычными питомцами, не скрывают своих эмоций:
- Персей - бесподобный парень со своим неповторимым характером! Очень интересно с ним находиться, общаться, наблюдать! Персефона, как и все детки, - резвая, шустрая, ласковая, игривая девочка-малышка, любимица многих из команды, за ней глаз да глаз. Конечно, очень ждем, верим и надеемся на выздоровление, чтобы они вернулись к своим сородичам.
Стать нянькой для дельфинов могут все желающие.
- Мы все еще очень нуждаемся в дежурных, которые могут взять на себя роль сиделок для наших подопечных. Чтобы записаться, свяжитесь с нашим куратором Еленой: +7 (978) 505-26-04, или позвоните на горячую линию Центра «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52.
КСТАТИ
Почему живые дельфины выбрасываются на побережье?! В центре объяснили ,что когда дельфин болен и не может самостоятельно плавать, он стремится к отмели, чтобы не утонуть. Люди же зачастую воспринимают это как досадную случайность или неосторожность животного, но если дельфина «выбросить» в море, он погибнет. Но дельфин, лежащий на мели и позволяющий к себе прикасаться, не «заблудился», не «укачался в волнах» и не «сбился с курса». Настолько плохо ему, что он даже не боится человека. В норме дикие дельфины опасаются и избегают контакта с человеком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пускает пузыри и трется об ноги, как котенок: в Севастополе выхаживают дельфина-сиротку
Кормят молочной смесью дельфина-малютку: в Севастополе спасают белобочку и ее детеныша
Малышка Перси зовет маму: в Севастополе погибла дельфиниха, оставив дочку сиротой
Жаль, не стало Севы: в Казачьей бухте Севастополя умер дельфин