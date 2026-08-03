В Севастополе спасают двух белобочек. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

На берегу Казачьей бухты в Севастополе с мая действует полевой лагерь. Здесь спасают жизни двум дельфинам: взрослому самцу Персею и малышке Персефоне, потерявшей маму. Оба находятся под пристальным вниманием ветеринарных врачей. К сожалению, Севе и Деметре не удалось помочь.

ХАРАКТЕР НЕ САХАР

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

У белобочки сложный характер. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

- Наш Персей прослыл «крокодилом» и «акулой» за невероятно мощные хлопки челюстями, когда получает очередную порцию диетической рыбы, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Характер у него мужской - брутальный, но отсутствием аппетита не страдает и за три минуты проглатывает почти килограмм минтая. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и печенью дельфина не только лечат, но и держат на низкожировой легкоусвояемой диете.

Да, Персей уже, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, хорошо держится на воде и не тонет, но пока у него нет сил, чтобы нырять и плавать, как это делают абсолютно здоровые дельфины.

МАЛЫШКА ПЕРСЕФОНА

Перси очень игривая и ласковая. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Сиротка Персефона потихоньку приходит в себя.

Малышка находится под круглосуточным наблюдением, ее кормят, поят и дают витамины. Белобочка, как и все дети, любит игры – пускает пузыри, устраивает догонялки с рыбной мелочью и как котенок трется об ноги людей.

Волонтеры, которые помогают нянчиться с этими необычными питомцами, не скрывают своих эмоций:

- Персей - бесподобный парень со своим неповторимым характером! Очень интересно с ним находиться, общаться, наблюдать! Персефона, как и все детки, - резвая, шустрая, ласковая, игривая девочка-малышка, любимица многих из команды, за ней глаз да глаз. Конечно, очень ждем, верим и надеемся на выздоровление, чтобы они вернулись к своим сородичам.

Стать нянькой для дельфинов могут все желающие.

- Мы все еще очень нуждаемся в дежурных, которые могут взять на себя роль сиделок для наших подопечных. Чтобы записаться, свяжитесь с нашим куратором Еленой: +7 (978) 505-26-04, или позвоните на горячую линию Центра «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52.

КСТАТИ

Почему живые дельфины выбрасываются на побережье?! В центре объяснили ,что когда дельфин болен и не может самостоятельно плавать, он стремится к отмели, чтобы не утонуть. Люди же зачастую воспринимают это как досадную случайность или неосторожность животного, но если дельфина «выбросить» в море, он погибнет. Но дельфин, лежащий на мели и позволяющий к себе прикасаться, не «заблудился», не «укачался в волнах» и не «сбился с курса». Настолько плохо ему, что он даже не боится человека. В норме дикие дельфины опасаются и избегают контакта с человеком.

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