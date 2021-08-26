Привиться к 1 сентября: Учителей и родителей в школах Крыма ждут со справкой о вакцинации

Школьные линейки для первоклашек пройдут в режиме усиленных противоэпидемических мер Фото: "КП" Архив

День знаний в школах Крыма в этом году пройдет с усиленными мерами профилактики распространения коронавируса. Родителей пустят на линейки первоклассников только по справкам о прививке, пригрозив штрафом каждому нарушителю. К 1 сентября 80% педагогов должны пройти иммунизацию.

- Это очень важная мера для всех сотрудников образовательных организаций, чтобы мы отработали учебный год в очном формате, - уверена министр образования Крыма Валентина Лаврик. - По оперативной информации, вакцинированы 61% сотрудников управления образований и 53% педагогов муниципальных образовательных организаций.

Эти цифры в правительстве республики не сочли убедительными и поручили к 1 сентября привить 80% учителей, ведь показатель вакцинации среди медработников составляет 82%. Значит педагогам есть к чему стремиться вне наличия антител и противопоказаний.

ГРИПП ВЕРНУЛСЯ

С сентября в регионе начнется ежегодная кампания иммунизации против гриппа. В прошлом году этот вирус уступил место в популяции COVID-19 и не высевался в пробах. Но уже в августе заявил о себе вновь — 20 проб показали штамм H3N2, или «гонконгский грипп», который впервые был обнаружен в юго-восточной Азии полвека назад и стал причиной смерти 4 миллионов жителей.

- Во избежание микса инфекций необходима иммунизация против гриппа и коронавируса, - считает главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская. - В первую очередь это касается групп медицинского риска и эпидемического риска, куда относятся те, кто имеет максимальный контакт с населением и детьми.

В Минздраве РК уже отчитались о наличии 335 тысяч доз противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» и заверили, что за счет бюджета республики будет закуплена вакцина «Гриппол плюс». Иммунитета хватит на год, но между прививками от коронавируса и гриппа перерыв должен составлять месяц.

ЗАПАС ДОЗ

Привиться от коронавируса в Крыму по-прежнему можно как в стационарных кабинетах, так в и мобильных пунктах. Запас вакцины от коронавируса составляет 86 тысяч, и в ближайшее время в Крым поступят еще 16,8 тысяч доз. Минздрав отправляет главврачей в коллективы агитировать за иммунизацию. Главный аргумент — низкий процент заболеваемости среди привитых и отсутствие смертности.

- У не вакцинированных в 30 раз выше вероятность быть госпитализированными, - отмечает министр здравоохранения Александр Остапенко. - Поэтому главврачи в коллективах будут проводить информационную работу.

Всего регион получил 549 тысяч 910 доз вакцины, и оба компонента сделали 414 тысяч 939 человек. Смертельных случаев среди вакцинированных нет, при том, что количество летальных исходов болезни увеличилось в 3 раза: еще в июне статистика фиксировала 30-32 случая в неделю, сейчас 101. Тяжелых больных тоже стало больше втрое, что медики объясняют циркуляцией индийского штамма «дельта» - он ведет себя более агрессивно и маскируется под обыкновенное ОРВИ, доводя ситуацию до критической на 5-6 день заболевания, когда сложно что-либо сделать.

НЕ СКОРАЯ «СКОРАЯ»

Рассчитывать на «скорую помощь» не стоит: бригад не хватает, они заняты транспортировкой больных по маршрутизации из Алушты в Симферополь или Бахчисарай. Жалобы на задержку прибытия «скорой помощи» вышли в лидирующие позиции среди обращений граждан на «горячие линии». Особенно в Ленинском и Джанкойском районах.

- Необходимо в ручном режиме формировать бригады скорой помощи, техники достаточное количество, - подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - В том числе нужно сделать анализ за последние два месяца в разрезе муниципалитетов по работе бригад «скорой», чтобы выяснить все «узкие места.

В целом положение с распространением коронавируса в Крыму стабильное, но сложное. К концу сезона в лидеры вырвалась Евпатория, но в остальном курорты продолжают собирать «урожай» от не привитых гостей и нарушений санэпидрежима в общественных местах. Показатели заболеваемости в Ялте, Феодосии, Судаке выше средних по России уже не одну неделю. Но уже в ближайшие дни пройдет массовый «исход туристов», и курортные города начнут постепенное погружение в зимнюю спячку. Как это повлияет на ковидную статистику, мы узнаем из сообщений Миндрава РК — оперативный штаб по профилактике коронавируса закончил свою работу.

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