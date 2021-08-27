Первое слово – мама: Истощенный Сережа из крымского детдома «Елочка» учится говорить

Истощенный воспитанник детдома за год, проведенный в приемной семье, превратился в розовощекого крепыша. Фото: КРБОО «Наша надежда»/ Ольга Крамная/Facebook

История худенького малыша, которого в августе прошлого года усыновили из симферопольского дома ребенка «Елочка», никого не оставила равнодушным.

Таким Сережу забрали из «Елочки». Фото: КРБОО «Наша надежда»/ Ольга Крамная/Facebook

Двухлетний мальчик походил на живой скелет - у мальчика был деформирован череп, потому что его никто не переворачивал. Мальчик страдал от крестцово-копчикового свища, обезвоживания и рахита, врожденной расщелины верхнего неба. Бедное дитя не могло ни сидеть, ни стоять, ни ходить, ни говорить и есть самостоятельно.

Соответствующие органы, поняв, что дело истощенного Сережи вызвало нешуточный общественный резонанс, затеяли многочисленные проверки детдома, но грубых нарушений не нашли и никакого не наказали.

Целый год Ольга Крамная вплотную занимается здоровьем и развитием своего приемного сынишки. На своей странице в соцсети приемная мама делится с подписчиками успехами малыша:

Малыш растет жизнерадостным и любопытным. Фото: Ольга Крамная/Facebook

- Сережа сказал первое слово - мама! Раньше он лепетал, издавая отдельные звуки (чаще «а» и «э») или слоги (ля, ма), а сегодня перед сном:

- Сережа, скажи «мама», скажи «ма-ма».

- Мама, - прорычал громко и четко в ответ Сережа.

У Сережи особый голос, непохожий на типичный детский, он словно выдавливает его из себя, добавляя басок и легкий рык. Я бы так описала его. Думаю, процесс развития речи начался, ведь до этого он не реагировал на «скажи». Созрел Серега... В новый путь!

Малыш старается из всех сил, чтобы наверстать упущенное. Вот и из детской кроватки уже вырос.

Сережа уже спит в настоящей кровати для взрослых. Фото: Ольга Крамная/Facebook

- В последнее время он проявляет неподдельный интерес к обычным кроватям. Когда ложится на них, такой счастливый. Намек понят. Кроватка-малютка превратилась в кровать для взрослых, - рассказала приемная мама, отметив, что «лежит теперь очень важный».

Прогресс налицо! Доброта и любовь способна творить чудеса! Но мальчику еще многому предстоит научиться, требуется ему и дополнительная операция по исправлению расщелины верхнего неба, а иначе малышу грозит глухота.

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