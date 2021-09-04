Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова уезжает из Крыма и раздает котят

Алена Свиридова любит животных и хочет котятам найти заботливых хозяев. Фото: alenasviridova/Instagram

Керчь дала миру немало ярких актеров - это и телеведущий Сергей Доренко, и «двойник» Путина - пародист Дмитрий Грачев, и певица Алена Свиридова.

Но если юморист плотно обосновался в белокаменной, то исполнительница хитов 80-90 тых «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» обзавелась дачей на малой родине. В августе 59-летней певице ливни чуть было не испортили ее день рождение, но она переждала ненастье в гостях у родни в Беларуси, а затем снова вернулась на полуостров.

Зимовать же актриса будет в белокаменной, поэтому, как ответственный человек пристраивает в добрые руки потомство, которым ее одарила домашняя любимица.

- Друзья мои! Остались Белоснежка и Мишель. Заберите, пожалуйста: мне скоро в Москву. Белоснежка очень спокойная, ласковая, Мишель - любопытная, подвижная, забавная. Мне скоро уезжать, хочется их пристроить к хорошим людям. А свою кошку я после этого стерилизую. Жду вас, котолюбы: пишите в личку, - такой пост появился в Instagram певицы.

Остается надеяться, что найдутся желающие забрать оставшихся котят, которых изначально было пять, тем более, что Алена Свиридова уверяет, что:

- Мать у них - приличная девушка, хорошо воспитанная, деликатная, по столам не лазит, ходит за мной, как собака. Про отца сказать ничего не могу - он мне неизвестен.

Отношение к мурлыкам на Крыма полуострове особое – это практически визитная карточка и талисман южного края.

Недавно сотрудники МЧС, потушив пожар в симферопольской многоэтажке, нашли в квартире задохнувшихся в дыму котят. Добрые спасатели привели бедолаг в чувство, сделав искусственное дыхание.

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