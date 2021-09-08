Куда вынесет Крым туристическим потоком

Пляжи в Крыму этим летом были забиты до отказа Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым по итогам года может перешагнуть прогнозный показатель в 8 миллионов туристов. Максимальные результаты ежегодного наполнения здравниц в период развитого социализма побиты не за счет повышения туристической привлекательности региона, а за счет закрытых зарубежных направлений и антиковидных ограничений в соседнем Краснодарском крае. Как бы там ни было, туристический поток стал рекордным в новой истории Крыма и показал все «узкие места».

Вся береговая инфрарстуктура не видела ремонта со времен СССР Фото: Анна КИРИЕНКО

ПРОСЧЕТ В УЧЕТЕ

Первым делом, в Крыму нет научно обоснованных данных о предельной емкости курортов. Советские показатели выстраивались на плановой экономике, где каждая койка в санатории, пансионате и доме отдыха была подсчитана и ее занятость спрогнозирована.

В рыночных условиях туристы вольны сами выбирать время поездки на полуостров и соотносят это с возможностями своего бюджета - чем теплее морская вода у берегов, тем выше стоимость отдыха. Поэтому в июле-августе найти свободный номер, лежак, столик тяжелее всего. Главным регулирующим механизмом численности туристов становится рубль, но уровень сервиса выше не становится, что порождает негативные отзывы отдыхающих.

- До конца емкость курортных ландшафтов не посчитана, а перед нами стоит показатель в 10 миллионов, - отмечает доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. - Сможет ли наша инфраструктура может принять такое количество людей? Здесь мы упираемся в антропогенную емкость, которая не посчитана.

Экспертизе, в первую очередь, подлежит состояние берегоукрепительных сооружений на побережье Крыма. Построенные в 70-80-х годах буны, бремы, набережные курортных городов, сдерживающие силу зимних штормов, уже дважды выработали свой эксплуатационный срок. Особенно это заметно на Южном берегу Крыма, где морские волны сделали промоины в бетонных конструкциях. Еще лет 5 и про искусственные пляжи можно забыть.

Повара и официанты в Крыму большом почете Фото: Анна КИРИЕНКО

НА РАБОТУ НА КУРОРТ

Уже не первый год туристический бизнес жалуется на дефицит персонала. Раньше с мая по октябрь в Крым на заработки приезжали жители Украины, но с 2014 года рынок лишился этой рабочей силы. Адекватной замены на полуострове нет, как и в соседних регионах - там точно такой же дефицит. Нехватка линейного персонала сказывается на качестве услуг и усиливает отрицательные впечатления от отдыха.

- Дефицит поваров, горничных, официантов составил 30%, и это при том, что зарплаты в сравнении с прошлым летом у них выросли на 50%, - указывает исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. - Брать студентов для практики можно, но нельзя ставить студента поваром, даже если он круглый отличник. Повар - это навык, квалификация, стаж. Вот все лето и перекупали их друг у друга.

На будущий год туристические объединения планируют заключать договоры о прохождении практики студентов колледжей и вузов сферы гостеприимства на базе крымских объектов. Но предоставить общежитие могут далеко не все, а оплачивать аренду жилья в курортных городах летом просто не по карману. И эта проблема выходит за рамки круглогодичной работы туристического сектора, поскольку есть идеи обмениваться квалифицированным персоналом с регионами зимнего направления, но вернутся ли потом эти повара и администраторы в Крым большой вопрос, а здесь с каждым новым отелем и рестораном вакансий будет все больше.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ

Отсутствие сетевых отелей и крупных туроператоров в Крыму тоже влияет на качество услуг. Сетевики работают по своим стандартам, для них нет сложности в перемещении персонала между объектами и постоянного обучения новобранцев. Тем самым в регионе появляются флагманы отрасли, на которые вынуждены равняться остальные. До тех пор, пока Крым остается под санкциями ждать крупных игроков рынка обманчиво, но, и сидеть сложа руки нет смысла. Развитие лечебной и оздоровительной базы дает стабильную среднегодовую загрузку, что демонстрируют здравницы города Саки.

- Этот туристический сезон показал, что Саки - это оздоровительный курорт, и основная сфера деятельности это лечение, - подчеркивает глава администрации города Саки Александр Овдиенко.- Рост заполняемости в сравнении с 19 годом у нас на 7-8%, поскольку это определенная аудитория туристов. Увеличивать количество нет смысла, инфраструктура не готова принимать такое количество отдыхающих, особенно на личном транспорте.

Эксперты сходятся во мнении, что до конца срока реализации всех мероприятий ФЦП - очистных сооружений, автомобильных дорог, водоводов и электросетей - не стоит стремиться к росту показателей турпотока. Лучше сосредоточиться на возвратности гостя, которому будет чем заняться не только летом, но и в межсезонье в Крыму.

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