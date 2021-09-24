Пионеры вторичной воды: На КОС «Южные» в Севастополе впервые применят технологию использования стоков

После реконструкции КОС "Южные" будут пионерами по вторичному водопользованию Фото: Анна КИРИЕНКО

Вторичное использование пресной воды для технических нужд предусмотрено проектом реконструкции канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Из 130 тысяч кубометров стоков, на прием которых идет суточный расчет мощности, 25 тысяч кубометров пойдет на технические нужды города: 15 тысяч в городскую централизованную систему отопления и еще 10 тысяч на расходы городского хозяйства.

- Севастополь будет одной из первых ласточек, когда по современным технологиям очищенные стоки будут использоваться для технических нужд, - рассказал КП-Крым заместитель генерального директора компании-разработчика очистных «ДАР/ВОДГЕО» Сергей Куранов. - На КОС «Южные» предусмотрено вторичное использование с доочисткой.

Первым делом канализационные воды будут проходить механическую очистку. Здание под комплекс мехочистки уже возводится на площадке КОС. К следующему лету оно будет полностью готово принимать стоки большой севастопольской агломерации и убирать из них твердые частицы, включая песок и измельченный мусор. Однако это всего лишь 30% от всего процесса очистки сточных вод. Дальше стоки подаются на аэротенки - резервуары, где стоки смешиваются с активным илом и с помощью аэрационной системы насыщаются кислородом. Это приводит к биохимическому окислению органических веществ, что,по сути, является главным процессом очистки.

- Он уберет все азотные соединения, которые приводят к ухудшению экологической обстановки при сбросе в водоем, - пояснил Куранов. - После этого дополнительно проводится реагентная обработка воды с последующим ее фильтрованием и обеззараживанием. В итоге вода по своим биохимическим характеристикам приходит в состояние, позволяющее производить сброс в море.

По словам специалиста, в мировой практике не предусмотрена глубокая очистка при глубоководном сбросе - за рубежом не это не тратят деньги. Российское законодательство обязывает очищать сточные воды до определенного уровня, безопасного для водоема. Если воду из озера или реки используют для питьевых нужд, как, например озеро Байкал или река Волга, то требования по стокам еще жестче: на этапе доочистки и механических фильтров используют абсорбенты, чтобы сбрасываемую воду можно было использовать вторично без всяких ограничений.

- Такую систему можно установить на КОС «Южные», если в последующем будет принято решение по использованию воды для полива сельхозугодий,- считает Куранов. - Территория очистных позволяет это сделать, а стоимость дополнительных опций очистки составит приблизительно 1 миллиард рублей.

Проект строительства КОС «Южные» в Севастополе в числе первых вошел в Федеральную целевую программу развития Крыма до 2020 года (ФЦП) с бюджетом в 6,8 миллиарда рублей. Вокруг севастопольских очистных развернулся сюжет с элементами криминальной драмы, эпилогом которого стал новый контракт и новый проект. Предыдущие проектировщики допустили множество ошибок, не учли карстовые полости и водоносные скважины, а также химический анализ сточных вод. Внесенные изменения позволили впервые применить технологии водного рециклинга и учесть прием рассола с опреснительной станции. Общая мощность очистных составит 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. По проекту на КОС «Южные» будут приходить стоки Балаклавы, где от строительства собственных очистных решили отказаться.

Договор на реконструкцию КОС «Южные» подписан с «Региональной строительной компанией Юг». Помимо Севастополя, «РСК-Юг» занимается реконструкцией 13 КОС на побережье Крыма. Шесть уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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