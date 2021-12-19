В Большой Алуште «под елочку» стартовало строительство новых очистных

Новые очистные приведут морскую воду в безопасное для купания состояние Фото: Анна КИРИЕНКО

В эти декабрьские дни в селе Малореченское к востоку от Алушты разбирают здание канализационно-очистных сооружений. Больше десяти лет они являли собой памятник созданному в советское время, доведено до разрухи в украинское и теперь подлежит полной реконструкции, как и многое, что исчерпало свои возможности за 30 лет.

Из-за канализационных стоков поселки восточного побережья Большой Алушты снискали славу «фекалийных». Каждый год летом санэпидемстация выдавала запрет на купание в море из-за высокого содержания в воде кишечной палочки, что свидетельствовало о сливе в акваторию нечистот. По окончании курортного сезона власти обещали решить проблему очистных к следующему лету, и в 2012 году Минрегионразвития и ЖКХ Украины даже выделило на эти цели средства. Но спустя два года выяснилось, что киевская компания, которая получила подряды на строительства канализационно-очистных сооружений в Крыму, по документам выполнила все работы на 100%. Но первые же пусконаладочные работы показали не готовность очистных принимать стоки.

ПРОЙТИ ПОД ДОМАМИ

В канун сезона отпусков-2017 готовность курортов Большой Алушты проверил глава Крыма Сергей Аксенов. Свои впечатления на странице в социальных сетях он изложил так: «ситуация аховая. Если пляжная территория сел находится в допустимом состоянии, то проблема с очистными сооружениями и вывозом отходов жизнедеятельности стоит крайне остро. Инфраструктура отсутствует как класс».

КОС в Алуште запланированы на 30 тысяч кубометров. Фото: администрация Алушты

В Федеральную целевую программу развития Крыма заложили средства на модернизацию очистных сооружений. Но реализацию проектов оттягивали. Мешало отсутствие генеральных планов и планов развития территорий, не было данных потребления воды и стоимости объектов-аналогов, оформленных по российским стандартам. Конкурсы по определению подрядчика проектных работ то срывались, то опротестовывались в антимонопольной службе. При этом жизнь в курортных поселках не прекращалась, и летом ситуация становилась угрожающей: получить инфекционное заболевание после купания в морской воде, особенно в теплой, проще простого.

После внесения изменений в законодательство, позволяющих для реализации проектов по ФЦП выбирать подрядчика без конкурса, обновление канализационного хозяйства получило ускорение. В мае этого года были подписаны первые контракты на реконструкцию семи канализационно-очистных сооружений на побережье Крыма. Единым поставщиком выбрано ООО «Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг»). В Большой Алуште под реконструкцию,а, фактически новое строительство, попали очистные сооружения в Партените, Малом Маяке, самой Алуште и селе Малореченское. Причем КОС в Малореченском будут строить из расчета в 3 тысячи кубометров в сутки с расчетом на соседние села Солнечногорское и Рыбачье, для чего нужно проложить напорный канализационный коллектор. И сделать это в условиях плотной жилой застройки курортных территорий.

- Будет применяться механическая очистка, глубокая биологическая очистка по классической технологии, обеззараживание УФ-излучением, - рассказал КП-Крым начальник управления контроля республиканского Министерства строительства и архитектуры Антон Давыденко. - Сброс сточных вод будет осуществляется по тоннелю длинной 1,6 км, который пройдет на глубине 5 метров через село Малореченское и далее через глубоководный выпуск длинной 400м в Черное море.

Под новое оборудование подрядчик возведет компактное здание размерами 62х42 метров из металлического каркаса и сандвич-панелей. Срок ввода КОС «Малореченское» в эксплуатацию - декабрь 2024 года.

На всех КОС три степени очистки - механическая,биологическая и УФ-фильтры. Фото: администрация Алушты

РЕМОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ РУШИТЬ

- В Малореченском сейчас рушат то, что было построено еще при Украине, прямо в эти дни, - поделился с КП-Крым директор Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Юрий Панасенко. - В планах канализовать те улицы, которые не канализованы, поэтому мощность такая. Канализация сдерживает развитие сельских поселений. По воде ограничений нет, потому как дебета водопада Джур-Джур хватает. А на канализацию мы не даем техусловий. Поэтому инвестиционная привлекательность в поселках низкая.

В селе Малый Маяк сейчас тоже демонтируют существующее здание биологического реактора КОС «Утес. После реконструкции» их мощность увеличится до 5 тысяч кубометров в сутки. Из-за плотной застройки здание под очистные будет круглой формы диаметром 35 метров. Стоки мини-гостиниц, частных отелей и гостевых домов будут проходить механическую, глубокую биологическую очистку по классической технологии и обеззараживание УФ-излучением. По глубоководному коллектору длинной 2,4 км сточные воды выйдут в акваторию Черного моря, поскольку их качество соответствует стандартам рыборазведения.

Какими будут новые КОС в Партените станет известно осенью следующего года, когда РСК-Юг представит окончательный проект. Местоположение очистных останется прежним, как и производительность в 5 тысяч кубометров в сутки. Мощность КОС самой Алушты снизили с 45 тысяч до 30 тысяч кубометров , что в «Воде Крыма» объясняют реальным объемом поступающих стоков.

- Сейчас среднесуточно на КОСы в курортный сезон приходит 11-15 тысяч кубометров стоков, - уточнил Панасенко. - Когда-то в 90-е годы приходило до 40 тысяч кубометров. Но документального подтверждения этому нет. Поэтому мощности определены из того объема, который приходит сейчас. Если возникнет необходимо, можно построить вторую очередь очистных.

По заключенному в июне контракту, стоимость новых очистных составляет 2 миллиарда 577 миллионов рублей. Окончание проектно-изыскательских работ в октябре 2022 года.

Все объекты должны быть готовы к лету 2024 года, чтобы качество морской воды на крымских пляжах соответствовало статусу «голубого флага» эпидемического благополучия.

Компания «РСК-Юг» занимается реконструкцией 13 канализационно-очистных сооружений на побережье Крыма. Из них 6 уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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