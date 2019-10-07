2019-10-07T13:00:00+03:00
Общество

В Крыму хотят купить судно экипажу «Норда»

Моряки сумели вернуться из украинского плена, а сейнер Киев не отдал
Галина КОВАЛЕНКО
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Сейнер остался на Украине. Фото: погранслужба УкраиныСейнер остался на Украине. Фото: погранслужба Украины
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Морская дирекция, по поручению правительства Республики Крым начала решать проблему керченского рыбколхоза имени Первого мая.

- 4 октября объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного «судна «Норд»», - сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

И сейчас вся необходимая информация размещена на соответствующей площадке в интернете.

Керченские рыбаки остались без судна, после того, как 25 марта 2018 их в Азовском море захватили украинские пограничники.

Морякам удалось вернуться домой в два этапа: первая группа прибыла Керчь в апреле, а вторая лишь в октябре прошлого года.

Капитан Владимир Горбенко попал на полуостров в феврале 2019 года. Но их судно «Норд» власти Киева не отдали и выставили на продажу, и рыбколхоза имени Первого мая, где работали моряки остался без единственного судна. В 2018 году Сергей Аксенов пообещал керченским морякам, но пока обещание еще не выполнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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