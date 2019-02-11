Провал в третий раз: Украина снова не смогла продать сейнер "Норд"

Украина не смола продать рыболовецкое судно «Норд» на аукционе в третий раз. На 9.00 11 февраля были назначены электронные торги, но они не состоялись.

На сайте системы электронных торгов арестованного имущества указано, что о намерении купить судно заявляли шесть участников, но они так и не внесли гарантийный взнос в размере 121,9 тысяч гривен (около 295,3 тысяч рублей). Сейнер пытались продать за 1,3 миллиона гривен (почти 3,3 миллиона рублей).

Сейчас судно «Норд» находится в Бердянском морском торговом порту около причала №9.

От сейнера в Керчи остался только спасательный кругФото: Надежда ДАЦЮК

Напомним, судно пытались продать на Украине уже дважды, но оба раза участники не оплачивали гарантийный взнос. Стартовая цена сейнера была 1,63 миллиона гривен (это примерно 3,8 миллиона рублей). На первый аукцион, который должен был пройти 7 ноября, было заявлено 12 участников торгов, но ни один из них не внес необходимую для участия предоплату.

Решение продать арестованное судно на Украине приняли, чтобы сэкономить бюджетные средства - компенсировать те, что выделялись для содержания «Норда» в украинском морском порту «Бердянск» с марта 2018 года.

- Нам, получается, остается только роль наблюдателей. А что мы можем сделать? – сетует председатель рыбколхоза имени Первого мая, которому ранее принадлежало судно, Сергей Лесков. - Продажа судна завязана на непризнании Крыма, который Украина преподносит мировому сообществу как временно оккупированную территорию. Поэтому мы де-юре не можем полноценно отстаивать свои права на «Норд» в международных инстанциях. Если все-таки такую попытку предпримем, то вполне предсказуема реакция Украины: регистрируйте компанию в Херсоне, берите разрешение на промысел и ловите рыбу. Понятное дело, что мы на это не готовы пойти.

Рыбколхоз имени Первого мая в Керчи, которому принадлежал сейнер, лишился своего единственного судна, а значит – по сути, средств к существованию. Предприятие обратилось за помощью к властям республики.

На выходных стало известно, что капитан «Норда» Владимир Горбенко вернулся в Крым. Он провел на территории Украины более 10 месяцев после того, как 25 марта 2018 года украинские пограничники захватили сейнер прямо посреди Азовского моря. На борту судна находились 10 человек, граждан России.

У капитана Владимира Горбенко были все документы на вылов рыбы, но официально членам экипажа сообщили, что задержали за незаконный рыбный промысел. В течение недели экипаж держали на борту с тоннами гниющей рыбы, им приходилось мыться на палубе. Судно украинские пограничники отконвоировали в Бердянск.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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