«Примерный отец - всегда выбрит, трезв и приветлив»: Соцслужбы об отчиме, арестованном за убийство падчерицы

15 Нояб. 18:31 2019-11-15T18:42:41+03:00

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На севере Крыма в селе Кропоткино Раздольненского района нашли мертвой пятилетнюю Дашу Пилипенко. В убийстве обвиняют ее отчима.

- Семья Пилипенко приехала из Подмосковья в Кропоткино два года тому назад. Село маленькое, людей немного – каждый на виду. А уж к приезжим и вовсе особое внимание – наблюдают за ними пристально, - рассказал КП-Крым Сергей Степаненко, руководитель ГБУ РК «Раздольненский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». - За эти два года никто и никогда не сказал ни одного плохого слова.

У соцслужбы не было причин обратить особое внимание на эту семью: на вид хорошие, положительные люди. В детсаде сами сотрудники и мамочки отмечали, что Александр приводит детей вовремя, забирает без задержки.

- Удивительное дело для села – примерный отец: всегда выбрит, трезв, дети ухоженные и веселые, - сообщил КП-Крым Сергей Степаненко. - Да, кумушки чуть галдели «где мама, где мама». Обычно у нас мужчины на заработки уезжают, а тут женщина. Да, семья жила на деньги, что мать присылала, но у каждой семьи свое. Подрабатывал ли сам где-то отец? Младшему ребенку год и семь месяцев, как можно с таким ребенком работать?!

Напоминаем, что Александр Пилипенко 13 ноября принес заявление о пропаже дочки. Сразу возбудили уголовное дело по статье убийство малолетнего. Начались масштабные поиски. В ночь с 14 на 15 ноября Александр признался в убийстве и указал место, где спрятал тело тело ребенка. Мама детей - 23-летняя Екатерина работает в Китае, а 45-летний Александр занимался воспитанием детей - пятилетней Даши и Миши (это совместный ребенок супругов. - От авт.) которому нет еще и двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU