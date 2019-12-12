2019-12-12T15:28:26+03:00
Общество

В Крыму за раскрытие убийства 5-летней Даши Пилипенко наградили следователей

Жуткое преступление произошло в Раздольненском районе
Галина КОВАЛЕНКО
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Даша Пилипенко и ее родители. Фото: семейный архивДаша Пилипенко и ее родители. Фото: семейный архив
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Руководство крымского Следкома в честь Дня Конституции отметило сотрудников, которые участвовали в раскрытии убийства ребенка, произошедшего 12 ноября.

- Благодарностями исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления награждены руководитель управления криминалистики Казбек Хадаев, эксперт-полиграфолог Лариса Марковец, руководитель Раздольненского межрайонного следственного отдела Артем Мышляев и следователь отдела Андрей Киров, старший помощник руководителя Главного следственного управления Ольга Постнова, - сообщили в пресс-службе ведомства.

КП-Крым рассказывала, что в селе Уютное, Раздольненского районе из дома непонятным образом пропала 5-летняя Даша Пилипенко. Ее воспитывал отчим, а мамы была на заработках в Китае. Ребенка два дня искали сотни людей, но потом выяснилось, что ее утопил в ванной неродной отец. Когда тело девочки, которое нашли в куче перегнившего свиного навоза, предавали земле, то возмущенные сельчане хотели заставить ее мать, встать на колени перед гробиком и просить прощение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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