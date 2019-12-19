Пассажиры поезда "Таврия" будут пить чай из подстаканников с Крымским мостом
Компания «Гранд Сервис Экспресс» - оператор железнодорожных перевозок в Крым – на своей странице в Facebook опубликовала фото подстаканников, из которых будут пить чай пассажиры поездов «Таврия».
На традиционном атрибуте поездов изображены арки Крымского моста и поезд, который едет по нему.
- 25 декабря первая «Таврия» пройдет по Крымскому мосту. Приближать исторический момент будем за чаем. Наши фирменные подстаканники для душевного чаепития уже готовы, - говорится в публикации.
Ранее «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал видеоролик, в котором показал, как будут выглядеть поезда, которые пойдут по Крымскому мосту.
Как писала КП-Крым, в запуске поездов через Крымский мост может принять участие президент России Владимир Путин.
На первые поезда в Крым уже продали более 50 тысяч билетов.
На вокзалах их будут встречать песни "Мой Симферополь - ворота Крыма" и "Легендарный Севастополь", а покидать полуостров гости будут под легендарный военный марш "Прощание Славянки".
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ИСТОЧНИК KP.RU