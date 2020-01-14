В Крыму продлили арест подозреваемому в убийстве пятилетней Даши Пилипенко

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:09:14+03:00

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В Крыму Раздольненский районный суд продлил срок ареста Александру Пилипенко, подозреваемому в убийстве своей пятилетней падчерицы.

- Содержание в СИЗО для подозреваемого продлено до 12 февраля 2020 года, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Раздольненского районного суда.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года в поселке Укромное, Раздольненского района. 45-летний мужчина принес в полицию заявление об исчезновении пятилетнего ребенка. Малышку искали сначала всем селом, а затем к поискам подключились волонтеры со всего Крыма и Краснодарского края. Срочно вылетела на полуостров и мама Даши, работавшая в Китае. Но тело ребенка нашли на окраине села.

Даше было всего 5 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Отчим признался, что убил малышку и закопал в куче перепревшего свиного навоза. Ему предъявили обвинение по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ - "умышленное убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744020" frameborder="0"></iframe> Отчим показал, где закопал тело убитой падчерицы.Оперативное видео СКР

ИСТОЧНИК KP.RU