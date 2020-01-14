В Крыму продлили арест подозреваемому в убийстве пятилетней Даши Пилипенко
В Крыму Раздольненский районный суд продлил срок ареста Александру Пилипенко, подозреваемому в убийстве своей пятилетней падчерицы.
- Содержание в СИЗО для подозреваемого продлено до 12 февраля 2020 года, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Раздольненского районного суда.
Трагедия произошла в ноябре 2019 года в поселке Укромное, Раздольненского района. 45-летний мужчина принес в полицию заявление об исчезновении пятилетнего ребенка. Малышку искали сначала всем селом, а затем к поискам подключились волонтеры со всего Крыма и Краснодарского края. Срочно вылетела на полуостров и мама Даши, работавшая в Китае. Но тело ребенка нашли на окраине села.
Даше было всего 5 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Отчим признался, что убил малышку и закопал в куче перепревшего свиного навоза. Ему предъявили обвинение по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ - "умышленное убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".
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Отчим показал, где закопал тело убитой падчерицы.Оперативное видео СКР
ИСТОЧНИК KP.RU