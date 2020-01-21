«Второй раз убью уже наверняка!»: В Севастополе Харатьян сомкнул пальцы на шее Боярского

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:00:55+03:00

Знаменитые актеры работали на киноплощадке в Крыму. Фото:Фильм "Гардемарины-IV"/VK

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На Крымском полуострове снималась часть сюжетов для киноленты «Гардемарины-4». В фильме заняты знаменитые актеры. Одному из них – Дмитрию Харатьяну 21 января исполнилось 60 лет.

В Севастополе Харатьян сомкнул пальцы на шее Боярского.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Второй раз убью уж наверняка! – кричит юбиляр, пытаясь «придушить» своего оппонента, в исполнении Михаила Боярского.

Видео со съемочной площадки Светлана Дружинина, режиссер фильма «Гардемарины-4», сопроводила постом от имени всей съемочной группы: - Рады поздравить с юбилеем талантливого и великолепного Дмитрия Харатьяна! Желаем ежедневного творческого вдохновения, сил на осуществление задуманного и богатырского здоровья!

В продолжении кино «Гардемарины, вперед!» Харатья, как и прежде играет Лешу Корсака, а Михаил Боярский исполняет ролье его заклятого врага - французского дипломата де Брильи.

Кстати, ловелас из Парижа успел на Крымском полуострове засветиться с девушкой в мокрой рубашке.

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ИСТОЧНИК KP.RU