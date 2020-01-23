В Симферополе на охрану недостроенного приюта для животных будут тратить 3 тысячи рублей в день
В столице Крыма сильно затягивают с открытием приюта для бездомных животных. А недавно чиновники и вовсе заявили о консервации недостроенного объекта.
В пресс-службе администрации Симферополя объяснили: консервация - это охрана объекта до возобновления его строительства.
На эти цели (консервацию-охрану) с 1 января по 31 декабря 2020 года из бюджета потратят 1 138 800 рублей.
Нехитрые арифметические расчеты показывают, что в месяц на оберегание недостроя от расхитителей уйдет 94 900 рублей, а в день - свыше 3 тысяч.
Следует напомнить, что на приют уже ушло около 50 миллионов рублей, а чтобы довести проект до ума нужное еще 55 миллионов.
На «долгострой» в Симферополе обратили внимание на федеральном уровне. Более того, сегодня крымская прокуратура ведет проверку строительства приюта.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU