В Симферополе на охрану недостроенного приюта для животных будут тратить 3 тысячи рублей в день

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:16:48+03:00

Чтобы сторожить объект до возобновления его строительства придется заплатить около 1,3 млн рублей

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В столице Крыма сильно затягивают с открытием приюта для бездомных животных. А недавно чиновники и вовсе заявили о консервации недостроенного объекта.

В пресс-службе администрации Симферополя объяснили: консервация - это охрана объекта до возобновления его строительства.

На эти цели (консервацию-охрану) с 1 января по 31 декабря 2020 года из бюджета потратят 1 138 800 рублей.

Нехитрые арифметические расчеты показывают, что в месяц на оберегание недостроя от расхитителей уйдет 94 900 рублей, а в день - свыше 3 тысяч.

Следует напомнить, что на приют уже ушло около 50 миллионов рублей, а чтобы довести проект до ума нужное еще 55 миллионов.

На «долгострой» в Симферополе обратили внимание на федеральном уровне. Более того, сегодня крымская прокуратура ведет проверку строительства приюта.

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ИСТОЧНИК KP.RU