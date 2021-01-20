Фотофакт: На Симферопольском водохранилище появился лед

Зимнее Симферопольское водохранилище. Фото: nastyabaa/Instagram

Зима, которая заявила свои права на полуостров после новогодних каникул, порадовала снегом и зимними забавами детей и взрослых, сделала краше крымские города и села. Даже изнуренное засухой Симферопольское водохранилище, снабжающее живительной влагой столицу республики, стало выглядеть более оптимистичнее.

- За зимой необязательно ехать на Ай-Петри, стоит немного подождать и вот она. В таком виде водохранилище выглядит еще красивее, - такой пост появился у пользователя nastyabaa в Instagram.

На фото симпатичные белоснежные пейзажи, которые не только радуют взгляд, но вселяют надежду на решение серьезной проблемы. Столица РК страдает от недостатка воды, природные же осадки могут помочь беде.

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