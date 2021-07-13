Харатьян в Крыму форсит в турецкой феске

Дмитрий Харатьян. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Секс-символ 80-тых и главный герой культового фильма «Гардемарины, вперед!» Дмитрий Харатьян частый гость в наших южных краях, причем иногда он прилетает с женой и красавчиком сыном.

С началом съемок продолжения киноленты актер проводит на полуострове очень много времени. Новости с киноплощадки регулярно появляются в соцсетях.

- Киносага о гардемаринах - это не просто занимательная история! Это приключения вымышленных героев среди реальных исторических персонаже на фоне реальных исторических событии , - такой пост сопровождает фото, где на первом плане Дмитрий Харатьян.

На голове артиста красная турецкая феска, которую он видимо взял напрокат у кого-то из своих коллег.

Смотреть видеосюжет В ленте «Гардемарины 1787. Война» очень много сцен боя и сражений

По задумке сценариста в фильме «Гардемарины 1787. Война» гардемарины столкнутся с турками-воинами, вот Дмитрий Харатьян, которого друзья знают, как великого шутника и юмориста, и решил пофорсить в необычном головном уборе.

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