Актеры Дмитрий Харатьян и Андрей Лаптев. Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Леша Корсак из культового фильма 80-тых разбил не одно девичье сердце. Хотя исполнителю этой роли Дмитрию Харатьяну уже 60+, но актер сохранил свою былую привлекательность. Правда на киноплощадке, где идет работа над кинолентой «Гардемарины 1787. Война», гримеры иногда превращают импозантного мужчину в весьма неприглядную внешне личность.

Смотреть видеосюжет Дмитрий Харатьян в Крыму стал похож на трубочиста

- Дмитрий Харатьян и Андрей Лаптев после сложной сцены, - такой пост сопровождает видео.

В кадре знаменитый актер вместе со своим киношным сыном перемазаны в саже. Настоящие трубочисты!

Но видимо для такого вида есть все основания, ведь в фильме много батальных сцен, наполненных дымом и грохотом от старинных пушек. В такой обстановке тяжко не испачкаться.

Остается отметить, что на сегодняшний день команда режиссера Светланы Дружининой работает в окрестностях города Щелкино на побережье Татарской бухты

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