Что произошло за ночь 21 ноября: в Крыму ищут нового министра культуры

Арина Новосельская. Фото: mkult.rk.gov.ru
Что произошло за ночь 21 ноября 2021 года. В Крыму обсуждают кандидатуру нового главы министерства культуры. Арину Новосельскую, которая руководила ведомством несколько лет, суд арестовал на два месяца.
Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в 25 миллионов рублей.
Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой на Митридатские лестницы в Керчи. Вопросы у силовиков вызвало качество используемых при реконструкции материалов.
В Симферополе по воскресеньям будут работать дополнительные ярмарки. В столичном городе определили дополнительные места для торговли.
В Симферополе оштрафовали 18 пассажиров общественного транспорта, которые забыли о масочном режиме. Вопросы у проверяющих возникли и к некоторым торговым центрам.
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