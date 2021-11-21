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Общество21 ноября 2021 4:03

Что произошло за ночь 21 ноября: в Крыму ищут нового министра культуры

Что произошло за ночь 21 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Арина Новосельская. Фото: mkult.rk.gov.ru

Арина Новосельская. Фото: mkult.rk.gov.ru

Что произошло за ночь 21 ноября 2021 года. В Крыму обсуждают кандидатуру нового главы министерства культуры. Арину Новосельскую, которая руководила ведомством несколько лет, суд арестовал на два месяца.

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