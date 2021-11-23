Что произошло за ночь 23 ноября: Арина Новосельская утратила доверие

Арина Новосельская уже не министр культуры РК. Фото: mkult.rk.gov.ru

Что произошло за ночь 23 ноября 2021 года. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Новосельской в связи с утратой доверия.

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Крымский гроссмейстер Сергей Карякин готовит нового чемпиона мира по шахматам. Поединок между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном состоится 26 ноября.

На Украине могут использовать нейросети для отслеживания граждан, посетивших Крым. Пользователи сами выгружают в соцсети материалы, раскрывающие их местоположение.

В сумму ущерба, причиненного Крыму в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины в ноябре 2015 года, войдет стоимость энергомоста с Кубани вплоть до последнего километра проводов.

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