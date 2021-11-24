Что произошло за ночь 24 ноября: «Спортмастер» ввел ограничения для жителей Крымского полуострова

Офлайн-магазин компании продолжает работать в Симферополе. Фото: retail.ru

Что произошло за ночь 24 ноября 2021 года. «Спортмастер» ограничил крымчанам доступ к своему сайту и приложению. Каталог товаров и их доставка в республику возможна лишь при выборе города на материке.

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В Евпатории задержали троих хулиганов, разрисовавших памятник нацистской символикой. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

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