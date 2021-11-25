Что произошло за ночь 25 ноября: модель из Крыма не пропустили в финал конкурса «Мисс Земля»

Юлия Павликова - мировой рекордсмен по количеству международных наград. Фото: Юлия Павликова

Что произошло за ночь 25 ноября 2021 года. Модель Юлия Павликова из Керчи стала жертвой большой политики. Три месяца девушка готовилась к конкурсу «Мисс Земля» - одному из известнейших смотров красоты, но ее неожиданно вычеркнули из списка участниц.

В поселке Лесновка Сакского района Крыма 60-летний пенсионер хотел повредить газопровод. Местная жительница увидела непонятные действия соседа и вызвала сотрудников полиции.

Модель Юлия Павликова из Керчи стала жертвой большой политики. Три месяца девушка готовилась к конкурсу «Мисс Земля» - одному из известнейших смотров красоты, но ее неожиданно вычеркнули из списка участниц.

Ялтинский горно-лесной природный заповедник станет национальным парком. Понижение в природоохранном значении позволит территории развиваться как туристической дестинации, привлечь инвесторов к обустройству инфраструктуры отдыха.

Известный актер Сергей Безруков, который снимается в фильме Валерия Тодоровского в Крыму, опубликовал короткое видео со съемочной площадки, на котором поведал свой рецепт борьбы с недугами.

На Южном берегу Крыма утепляют к зиме пальмы. Субтропическим растениям укутывают основание ствола, чтобы они не простыли.

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