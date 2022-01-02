Что произошло за ночь 2 января: в Крыму МЧС перевели на усиленный режим работы

Сотрудники МЧС работают даже в праздничные дни. Фото: архив "КП"

Что произошло за ночь 2 января 2022 года. В Крыму сотрудников МЧС перевели на усиленный режим работы. Спасатели обеспечивают безопасность во время зимних праздников.

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