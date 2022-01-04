Что произошло за ночь 4 января: В Севастополе на берег выбросился дельфин

Китообразное выбросилось на берег вблизи музея-заповедника Херсонеса. Фото: Безмятежное море/VK

Что произошло за ночь 4 января 2022 года. В Севастополе на берег выбросился обессиленный дельфин. Азовку заметили в Карантинной бухте.

В Ялте на «кладбище троллейбусов» после «библейского» потопа убирают камни и грязь. Парк списанной техники в июне прошлого года пострадал от селевого потока.

Американский военный самолет Boeing RС-135 3 января был зафиксирован недалеко от Крыма вблизи от госграницы РФ. Борт взлетел с военной базы, которая находится на греческом острове Крит, а затем направился в сторону Крыма.

За месяц крымские водохранилища наполнились на 20,7 миллиона кубов воды. Этому способствовали обильные осадки, выпавшие на речных бассейнах.

Крымские льготники теперь должны в полном объеме платить за коммуналку. Компенсация будет им приходить месяц спустя.

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