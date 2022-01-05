Что произошло за ночь 5 января: модели и дизайнеры Крыма готовятся к Неделе моды в Дубае

Крымские модели выходят на международный уровень. Фото: пресс-служба КНМ

Что произошло за ночь 5 января 2022 года. Крымские модели и дизайнеры готовятся к Неделе моды в Дубае. Лицом Dubai Fashion week Russian Edition станет 12-летняя модель из Симферополя.

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