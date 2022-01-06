Что произошло за ночь 6 января: врачам Крыма продлили льготный проезд в общественном транспорте

Крымским врачам продлили льготный проезд в общественном транспорте, включая пригородные электрички. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 6 января 2022 года. Крымским врачам продлили льготный проезд в общественном транспорте. Купить билет по сниженной стоимости можно будет и на пригородные электрички.

На внеочередной сессии городского совета, которая состоится в Симферополе 11 января, депутаты определятся с кандидатурой врио руководителя администрации крымской столицы. Также народные избранники примут отставку сити-менеджера Валентина Демидова, который написал заявление об увольнении в конце 2021 года.

Как работают пункты пропуска на границе Крыма с Украиной. КПП осуществляет пропуск граждан в штатном режиме.

Аксенов порекомендовал крымским чиновником поработать в праздничные дни. По мнению главы, в этот период можно детально разобраться в каждой проблеме.

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