Что произошло за ночь 11 января: на Крымский полуостров надвигается холод из Арктики

Синоптики обещают в ближайшие дни мороз и снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Что произошло за ночь 11 января 2022 года. На Крым надвигаются арктический холод и аномальные снегопады. В ближайшие дни столбики термометра опустятся до -13 градусов.
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