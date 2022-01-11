Что произошло за ночь 11 января: на Крымский полуостров надвигается холод из Арктики

Синоптики обещают в ближайшие дни мороз и снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 11 января 2022 года. На Крым надвигаются арктический холод и аномальные снегопады. В ближайшие дни столбики термометра опустятся до -13 градусов.

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