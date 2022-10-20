Аксенов: защита Херсонской области обеспечит безопасность Крыма

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Защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

– Наша общая позиция заключается в том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Республики Крым, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей». На территории восьми регионов, в том числе в Крыму, введен средний уровень реагирования. Комендантского часа и ограничений на въезд и выезд с полуострова на данный момент не планируется, однако на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, связи и коммуникаций вводится контроль. Около 45 объектов дополнительно возьмут под охрану.

Накануне Аксенов провел заседание оперштаба республики для реализации мер, предусмотренных президентским указом.

Глава республики напомнил, что с апреля в Крыму действует высокий уровень террористической опасности. По его словам, деятельность правоохранительных органов, Минобороны РФ и профильных республиканских министерств и ведомств отлажена.

– Уровень координации оцениваю как высокий. У всех, кто включен в процесс, есть четкое понимание того, как и в какие сроки должны выполняться поставленные задачи в условиях боевых действий, которые ведутся вблизи нашей территории. Еще раз обращаюсь к крымчанам: будьте уверены, Крым под надежной защитой, – подчеркнул он.

Напомним, накануне Сергей Аксенов посетил Херсон и обсудил с властями Херсонской области вопросы выезда жителей и продовольственной безопасности.

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