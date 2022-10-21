Логистическая компания СДЭК снова доставляет посылки из Крыма и в Крым

СДЭК снова доставляет посылки из Крыма и на полуостров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оператор экспресс-доставки документов и грузов СДЭК снова доставляет посылки из Крыма и на полуостров, сообщили в компании.

– Уважаемые клиенты, рады сообщить, что вы снова можете отправлять посылки из Крыма и в Крым. Сообщение между полуостровом и материком возобновлено. Уже сегодня вы можете рассчитать стоимость доставки в калькуляторе, оформить и отправить свою посылку, – говорится в сообщении.

После теракта на Крымском мосту компания объявила о приостановке доставки посылок из Крыма и в Крым на неопределенный срок. О возможных задержках почтовых отправлений из-за перебоев в логистике предупреждала «Почта России». Интернет-магазин Ozon сообщал, что на неопределенный срок ограничил для жителей полуострова возможность совершать заказы, при этом доставка уже оформленных товаров может задерживаться

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей. Также по мосту уже могут проехать автобусы и грузовики весом до 40 тонн.

Восстановление моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

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