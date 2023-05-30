Национализированные в Крыму солнечные электростанции передадут «Крымэнерго»

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оборудование национализированных солнечных электростанций планируется передать госпредприятию «Крымэнерго».

– Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем, он может давать до 100 МВт. Оплата электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями, будет осуществляться по стандартному тарифу, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что инфраструктурные объекты, необходимые для развития республики, будут переданы в госсобственность - в их числе, например, Бахчисарайский цементный завод.

Накануне Аксенов сообщил, что в Крыму пустят с молотка имущество экс-президента Украины Порошенко. О каком именно имуществе Порошенко идет речь, Аксенов не уточнил.

В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

С осени под национализацию попало около 750 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка, квартира президента Украины Владимира Зеленского. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

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