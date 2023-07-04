В Крыму ищут 80-летнюю женщину в черных кедах

Лидия Шалар (Куприянова). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ведутся поиски пожилой женщины из Керчи. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети такую ориентировку:

- Пропала Шалар (Куприянова) Лидия Ивановна, 80 лет (1943 года рождения), город Керчь.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Родные потеряли ее из вида несколько дней тому назад - с 28 июня 2023 года местонахождение пенсионерки неизвестно.

Приметы крымчанки: 155 см. рост, худощавое телосложение, серые глаза, русые с проседью волосы.

Пропавшая была одета в черные юбку и кеды, розово-сиреневый платок.

В настоящее время на Крымском полуострове разыскивают Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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