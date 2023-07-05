В Крыму ищут жительницу Евпатории в фиолетовых шлепанцах

Елена Кафтанова (Федоряк). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку:

- Помогите найти человека! Пропала Кафтанова (Федоряк) Елена Алексеевна, 50 лет (1973 года рождения), город Евпатория. С 30 июня 2023 года ее местонахождение неизвестно.

В соцсети появилась ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы крымчанки: 164 сантиметра рост, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.

Елена Кафтанова (Федоряк) была одета в черные кофту, жилетку, лосины, бордовую кофту и фиолетовые шлепанцы.

В настоящее время на полуострове разыскивают Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.