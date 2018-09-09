Появилось новое видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-09T09:26:07+03:00

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В Керченском проливе шторм сорвал с якоря плавучий кран, который затем врезался в опору Крымского моста. Эта новость за очень короткое время стала суперпопулярной. Вскоре в интернете появилось и видео с места ЧП, снятое на мобильный телефон. "Короткометражка", меньше минуты, показывает масштабность происходящего: штормящее море, суда-буксиры и стрела плавучего крана, бьющаяся об барьерное заграждение моста.

Второе видео мене информативно, но тоже интересна, как любая документальная хроника.

В салоне машины тихо переговариваются мужчина и женщина. Речь идет о ненастной погоде, о завершении купального сезона.

Плавучий кран и Крымский мост..08.09.2018 г. Случай на крымском мосту из новостей: плавучий кран столкнулся с мостом и повредил ограждение. Видео: Наташа Земногорская

И вдруг впереди появились машины с аварийными мигалками. Дорожно-транспортное происшествие?!

Но впереди проезжая часть чистая. Виновник же переполоха нашелся за границами Крымского моста – плавучий кран, а вернее его гигантская стрела. Эта махина задела на мосту ограждение и световую опору.

8 сентября из-за этого ЧП даже было введено временное ограничение движения по одной из полос. Но вскоре мост заработал в штатном режиме.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» объяснила: Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет; дорожное полотно не пострадало; барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет.

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