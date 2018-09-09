2018-09-09T09:26:07+03:00
Происшествия

Появилось новое видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

ЧП зафиксировал видеорегистратор на машине [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Четко видна стрела плавучего крана. Фото: кадр видеоЧетко видна стрела плавучего крана. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

В Керченском проливе шторм сорвал с якоря плавучий кран, который затем врезался в опору Крымского моста. Эта новость за очень короткое время стала суперпопулярной. Вскоре в интернете появилось и видео с места ЧП, снятое на мобильный телефон. "Короткометражка", меньше минуты, показывает масштабность происходящего: штормящее море, суда-буксиры и стрела плавучего крана, бьющаяся об барьерное заграждение моста.

Второе видео мене информативно, но тоже интересна, как любая документальная хроника.

В салоне машины тихо переговариваются мужчина и женщина. Речь идет о ненастной погоде, о завершении купального сезона.

Плавучий кран и Крымский мост..08.09.2018 г. Случай на крымском мосту из новостей: плавучий кран столкнулся с мостом и повредил ограждение. Видео: Наташа Земногорская

И вдруг впереди появились машины с аварийными мигалками. Дорожно-транспортное происшествие?!

Но впереди проезжая часть чистая. Виновник же переполоха нашелся за границами Крымского моста – плавучий кран, а вернее его гигантская стрела. Эта махина задела на мосту ограждение и световую опору.

8 сентября из-за этого ЧП даже было введено временное ограничение движения по одной из полос. Но вскоре мост заработал в штатном режиме.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» объяснила: Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет; дорожное полотно не пострадало; барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плавкран столкнулся с опорой Крымского моста: Очевидец снял ЧП на видео

В 52-секундном ролике видно, как стрела судна наносит повреждения барьерному ограждению (подробнее)

Плавучий кран врезался в опору Крымского моста: Частичные ограничения движения уже сняты

Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения

(подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Мост через Керченский пролив»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Крыму на 9 сентября: ливень и тепло до +26
В Судаке шторм помешал пришвартоваться пассажирскому теплоходу
В Симферополе поймали похитители интернет-кабелей
В Феодосии подпорная стена обрушилась на газопровод‍
В крепости Керчь за один день нашли 1188 патронов и бомб
Житель Симферополя брал в ремонт технику и затем ее продавал
Погода в Крыму на 8 сентября: ливень, гроза и тепло до +26
В Симферополе частично перекроют Севастопольскую улицу
В Крыму на джазовом фестиваль «Live in Blue Bay» выступает вокалист из Италии
По данным экологов, ситуация в Армянске нормализовалась
В Крыму с автотрасс убрали 250 тонн грунта
В Керчи уничтожили две авиабомбы времен войны
18 боевых кораблей из Севастополя проводят учения в Средиземном море
Под Симферополем 15 домов будет изъято под строительство трассы
В Феодосии ливень затопил 35 подворий и 14 домов
В Сакском районе серферов унесло в открытое море
Пьяный житель Судака напал на пожилую мать со штыковой лопатой
Крымские пограничники охраняют рыбаков в Азовском море
Жители Армянска 6 августа сидели без света
В Симферополе из-за ДТП полностью сгорела иномарка
Погода на 7 сентября: В Крым идет похолодание
В ближайшем к Армянску селе из-за выброса химикатов пройдут медосмотры
В Крыму над морем 20 минут кружил смерч
В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек