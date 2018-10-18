Количество погибших при взрыве в Керчи увеличилось до 21 человек

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-18T14:36:12+03:00

Число пострадавших увеличилось до 53 человек. Фото: Александра КОРШУНОВА

Девушку должны были перевезти в Москву на лечение

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Количество погибших при взрыве в политехническом колледже в Керчи возросло до 21 человек. Эту информацию подтвердил руководитель Центра медицины катасроф Сергей Астанкин.

Источники сообщают, что 17-летняя девушка скончалась при транспортировке в Москву, она находилась в очень тяжелом состоянии.

Погибшую звали Виктория Демчук.

Напомним, опубликован официальный список погибших при взрыве в колледже в Керчи. От руки предполагаемого убийцы Владислава Рослякова погиб 21 человек.

Сообщается, что похороны пройдут в пятницу, 19 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям и сообщил, что из федерального бюджета им выделят по одному миллиону рублей.

Уже вечером 17 октября больницы Симферополя начали принимать первых пострадавших. С помощью вертолетов санавиации первую девушку приезди в детскую клиническую больницу имени Титова.

Сейчас семеро пострадавших при взыре в колледже находятся в крайне тяжелом состоянии.По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, большинство пострадавших получили минно-взрывные раны. Это устройство было начинено большим количеством металлических осколков.

Кроме того, из Симферополя в Керчь направлено 17 врачей - узких специальностей. Кроме того, в министерстве здравоохранения Крыма рассказали, что необходимости в донорской крови нет.

Также помощь в лечении и восстановлении предложила Москва и Краснодар. В эти города из Крыма отправили 12 человек.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремели взрывы. Единственным охранником в учебном заведении оказалась 67-летняя женщина Наталья Паникаровская. При нападении на колледж она получила небольшое ранение в ногу.

Больше никакой охраны в заведении нет.

Одна из студентой колледжа рассказала о том, как ей удалось спастись и остаться в живых. Испуганные студенты бежали и перелазили через забор, пока опасность не осталась позади. Девушка расказала, что одна из ее подруг получила ранение в ногу и в ребро.

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