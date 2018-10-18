Она кричала: «Не трогайте мои ноги»: Студенты-медики рассказали, как спасали пострадавших во время взрыва в Керчи

СЕГОДНЯ 00:22 2018-10-18T00:29:30+03:00

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В Керчи помощь раненым, пострадавшим во время взрыва и расстрела людей в политехническом колледже, оказывали не только профессиональные медики, но и студенты медицинского колледжа.

Ребята-первокурсники с утра 17 октября и до поздней ночи работают в приемных отделениях больниц, принимают пострадавших, перебинтовывают их, оказывают помощь.

- Медицинский колледж, в котором мы учимся, находится рядом с 1-ой городской больницей. Пришел преподаватель, прошелся по кабинетам, сказал, что нужна помощь. Мы сразу же откликнулись, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» студент Даниил Масякин. – Мы оказываем первую помощь, помогаем ухаживать за больными.

Людей привозили с места ЧП с разными травмами. Одних отправляли сразу в реанимацию, других перекладывали на каталки и пересаживали в кресла-каталки.

- Мужчину привезли с двумя осколками в спине, а его пытались посадить в кресло! С его ранением ни в коем случае нельзя было это делать. Медсестру я остановил, объяснил все - рассказывает студент.

- Людей привозили в состоянии шока. Девушка кричала: «Не трогайте мои ноги», когда ее пересаживали из кареты «скорой помощи» в кресло-каталку, чтобы сразу отвезти в реанимацию. К нам постоянно подходят родственники, показывают фотографии близких, спрашивают, видели ли мы их, - говорит Даниил.

По его словам, он с детства мечтал стать врачом, так как его мама работает в терапевтическом отделении больницы Кировского района. Он с малых лет видел, как спасают жизни людей, и хотел тоже этим заниматься. В будущем собирается стать акушер-гинекологом.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 53 человека, погибли 19 человек, в их числе преступник - студент 4 курса политехнического колледжа. У него с собой было законно приобретенное ружье с патронами к нему, а также несколько самодельных взрывных устройство, активировать успел только одно.

Список пострадавших смотрите здесь, погибших - здесь.

Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи. В городе работает оперативный штаб.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Симферопольские больницы начали принимать первых пострадавших при взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Вертолеты санавиации около восьми вечера 17 октября доставили первую учащуюся колледжа в детскую больницу Симферополя имени Титова, 16-летнюю девушку. Она находится в тяжелом состоянии, с переломом бедра и множественными осколочными ранениями.

Следом из Керчи перевезли еще одну ученицу колледжа. Она находится в шоковом и очень тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.

После этого, примерно в 21.30, в больницу поступила девушка, которую сразу увезли в челюстно-лицевую хирургию. (подробнее)

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