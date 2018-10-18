"Все тела опознаны, все имена известны": Число погибших в Керчи возросло до 20

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-18T06:14:44+03:00

Около 50 человек собрались у морга. Фото: Надежда ДАЦЮК

Родственники опознали всех погибших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи

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У Керчи - бессонная ночь. Около полусотни человек почти до самого утра стоят у морга - родные тех, кто в среду был в колледже, где случилась трагедия - во время взрыва и перестрелки погибли люди. 17 октября в 11.40 вооруженный подросток, 18-летний учащийся этого самого колледжа Владислав Росляков расстрелял людей из помпового ружья и привел в действие самодельную взрывчатку. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

У многих собравшихся теплится слабая, но все же надежда - что они не увидят там маму, папу, сына, дочь или внука. Людям предлагают горячий чай - чтоб согрелись, и еду, многие без обеда и ужина, с самого утра на ногах. Холод не столько на улице, сколько в сердцах. Здесь же снуют психологи. Город словно пропитался горьким запахом валерьянки.

Один за другим люди исчезают за дверями. Выходят - на них нет лица.

- Все тела опознаны, все имена известны, - сообщил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Он же сообщил, что число погибших увеличилось до 20 человек. Последний катафалк, по его словам, привез в морг четыре тела вместо трех.

Список пострадавших смотрите здесь.

Хронология нападения.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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